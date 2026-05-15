Este año se Construirán Seis Bachilleratos “Margarita Maza” en Zacatecas: Bermúdez

También Sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos

Por Miguel Alvarado Valle

La directora del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace), Laura Elvia Bermúdez Valdés, informó que para este 2026 se proyecta una inversión superior a los 530 millones de pesos en infraestructura educativa en Zacatecas, recurso que será destinado a educación básica, media superior y superior mediante distintos programas impulsados por los gobiernos estatal y federal.

Detalló que del monto total, más de 223 millones de pesos serán dirigidos a educación básica, alrededor de 145.5 millones a nivel medio superior y más de 160 millones de pesos a educación superior, recursos que forman parte de proyectos estratégicos desarrollados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples y el esquema Peso a Peso. Señaló que, sumando estas acciones a las ya realizadas en la actual administración, la inversión acumulada en infraestructura educativa alcanzará cerca de dos mil millones de pesos.

Entre los proyectos más importantes para el presente año destaca la construcción de seis nuevos bachilleratos “Margarita Maza”, además de la ampliación del Cebetis número 1 en Fresnillo, obras que forman parte del programa federal “Más preparatoria cerca de casa”.

Los nuevos planteles estarán ubicados en Fresnillo, Guadalupe, Pinos y Río Grande, con el objetivo de ampliar la cobertura educativa y atender la demanda de jóvenes que buscan espacios de nivel medio superior.

Bermúdez Valdés explicó que estas acciones permitirán generar 11 nuevos espacios educativos de nivel medio superior, considerando también reconversiones y planteles ya habilitados en municipios como Guadalupe y Fresnillo.

Indicó que con estos proyectos se prevé brindar atención a más de tres mil 500 jóvenes zacatecanos, priorizando zonas donde actualmente existe mayor necesidad de infraestructura educativa.

La titular del Inzace destacó además el avance del proyecto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas, cuya construcción iniciará en los próximos meses con una inversión superior a los 102 millones de pesos.

Precisó que la institución ofrecerá al menos 10 carreras profesionales y tendrá cobertura regional para estudiantes de 15 municipios, con una matrícula estimada de entre 600 y 800 alumnos en su etapa inicial.

Finalmente, Laura Bermúdez aseguró que la coordinación entre el gobierno estatal, la federación y los ayuntamientos ha permitido fortalecer la infraestructura educativa en la entidad mediante obras como aulas, laboratorios, centros de cómputo, comedores y domos escolares.