Frijoleros Urgen al Diálogo Para Destrabar el Conflicto

“Que nos Sentemos Todos los Órganos Políticos e Interesados”

Por Nallely de León Montellano

Productores de frijol que mantienen tomado el Congreso del Estado de Zacatecas convocaron públicamente a diputados locales y federales, senadores y autoridades estatales y federales a instalar una mesa de diálogo para atender la crisis que enfrenta el campo zacatecano.

Durante una rueda de prensa realizada en el recinto legislativo, los manifestantes insistieron en que la solución debe construirse de manera inmediata, pues aseguraron que el tiempo para preparar el próximo ciclo agrícola que “ya se vino encima” con la llegada de las lluvias.

“Nosotros estamos listos. Decimos que mañana nos sentemos todos los órganos políticos y todos los interesados de Zacatecas. Que sea aquí, en el Congreso del Estado, donde trabajemos y terminemos con este problema”, expresaron.

Los productores advirtieron que no abandonarán el plantón hasta que existan acuerdos concretos para destrabar la problemática relacionada con el programa federal de acopio de frijol, así como otros conflictos que afectan al campo, entre ellos temas de agua, energía eléctrica, financiamiento rural y trámites ante dependencias federales.

Durante el encuentro con medios, reprocharon la ausencia de legisladores y actores políticos, al señalar que, pese a los llamados al diálogo, “ningún actor político ha venido” a reunirse directamente con ellos desde el inicio de las movilizaciones. También acusaron que existe una campaña para desacreditar el movimiento, luego de que algunos sectores señalaran presuntos intereses políticos detrás de las protestas.

“Nosotros no hemos hecho compromisos con ningún partido político”, afirmaron, al tiempo que reconocieron el apoyo recibido por parte de ciudadanos y del alcalde capitalino, quien –dijeron– ha colaborado con sanitarios, agua y alimentos para quienes permanecen en el plantón.

En contraste, criticaron a legisladores y funcionarios de Morena, a quienes acusaron de no acercarse a dialogar ni atender las demandas del sector. Uno de los principales reclamos gira en torno al programa de acopio de frijol y la entrega de costalería para productores. Los manifestantes denunciaron irregularidades en la recepción del grano y aseguraron que existen inconsistencias entre las toneladas reportadas oficialmente y el número real de productores atendidos.

Según expusieron, muchos campesinos cuentan con costales y documentación entregada previamente por las autoridades, pero ahora enfrentan negativas para ingresar su producto a los centros de acopio.

“Hay productores que ya invirtieron, limpiaron y encostalearon su cosecha, y ahora no se las quieren recibir”, señalaron. Además, acusaron presuntos actos de corrupción dentro de algunas dependencias, particularmente en trámites relacionados con Conagua y programas de apoyo al campo.

Los productores aseguraron que la problemática ya rebasó el tema del frijol y refleja una crisis social más profunda en las comunidades rurales de Zacatecas. En ese contexto, informaron que sostendrán conversaciones con la gobernadora de Aguascalientes ante la posibilidad de vender hasta mil 500 toneladas de frijol en aquella entidad para ayudar a destrabar parte del conflicto.

“Nosotros no tenemos nada que esconder. Queremos vender nuestro producto y volver a trabajar”, expresaron. También advirtieron que el descontento social continúa creciendo y señalaron que, de no existir respuestas institucionales, las movilizaciones podrían intensificarse en distintos municipios del estado.

Finalmente, reiteraron el llamado a las autoridades para acudir al Congreso del Estado y establecer una mesa de negociación pública y directa con los productores.