Imparten Taller de Neuroeducación e Inclusión Educativa en la UAPUAZ

Con la Participación de Eloísa García Ruiz

Por Miguel Alvarado Valle

La Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAPUAZ) llevó a cabo el pasado miércoles un taller enfocado en neuroeducación e inclusión educativa, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la formación y actualización de su planta docente. La actividad reunió a maestras, maestros y coordinadores académicos interesados en incorporar nuevas estrategias pedagógicas que respondan a las necesidades emocionales y académicas de las juventudes.

El encuentro académico estuvo encabezado por la directora de la UAPUAZ, Tania Libertad Sánchez Romero, quien destacó que la profesionalización docente se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para seguir construyendo una preparatoria más fuerte, sensible y preparada, ante los cambios sociales y educativos que enfrenta el país.

Señaló que actualmente no basta con transmitir conocimientos en el aula, sino que también es necesario generar ambientes de aprendizaje más humanos, empáticos e incluyentes.

Como parte de esta jornada de capacitación, la universidad recibió a la investigadora y especialista en neuroeducación Eloísa García Ruiz, reconocida en América Latina por su trabajo en educación socioemocional e inclusión educativa.

Durante su participación, compartió herramientas orientadas a fortalecer las habilidades pedagógicas de los docentes de nivel medio superior, en concordancia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

En su mensaje, la directora de UAP subrayó que uno de los principales desafíos para el sistema educativo es lograr que las y los docentes comprendan los nuevos contextos sociales que viven los estudiantes.

En el taller participaron coordinadores de área y academia, responsables de distintos planteles, docentes de las áreas de Química y Ciencias Sociales, así como integrantes del proceso de reestructuración e implementación del Plan de Estudios 2025.

Autoridades universitarias adelantaron que la colaboración con la doctora García Ruiz continuará próximamente dentro de las actividades de la Escuela Internacional de Verano, proyecto académico con el que la UAPUAZ busca consolidar una formación continua para el profesorado y reforzar su apuesta por una educación moderna, incluyente y enfocada en el bienestar integral de las nuevas generaciones.