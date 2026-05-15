PACIC Atiende Inflación en Consenso con Productores y Comercializadores: Presidenta

PROFECO Reporta Disminución de Precios en Canasta

Productos como el arroz, carne de cerdo, de pollo, frijol, huevo, limón y plátano muestran una disminución en sus precios, de acuerdo con el Quién es Quién en los Precio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, ante el contexto internacional, el Gobierno de México desarrolla una economía fuerte a través de diversas acciones como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que ha permitido, en acuerdo con productores y comercializadores, establecer una canasta de 24 productos con un costo de 910 pesos, cuyo cumplimiento es verificado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) aunado a que se colocan identificadores en los estantes de tiendas de autoservicio para su localización.

“Lo que hicimos fue sentarnos con los productores, con los comercializadores y acordar un esquema donde se controlen los precios de manera voluntaria. Hay tiendas de autoservicio que cumplen más que otras. Por eso es el Quién es Quién en los Precios, para que también le digamos a la gente: “miren, esta tienda cumple mejor que esta otra tienda, o vete a la Central de Abasto porque allá está más barato”. Esa es una función que tenemos que desarrollar nosotros. Pero el PACIC es un acuerdo voluntario de todos.

“Fíjense, las decisiones económicas más importantes del país relacionadas con el aumento de salarios, con la desaparición del outsourcing, con la mejora de las pensiones, con la disminución de las comisiones de las pensiones, la semana de 40 horas. Todo fue por consenso, para quien habla de “polarización”. Las decisiones económicas más importantes se tomaron por consenso: Empresarios, trabajadores, en el caso del PACIC, productores, comercializadores”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El procurador federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, informó que se trabaja con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para que se coloquen identificadores a los productos de la canasta PACIC con el objetivo de facilitar a las y los consumidores su identificación y adquisición.

“Invitar a todas y a todos a que, cuando vean estos identificadores, van a encontrar los productos de esta canasta a precios justos. Y toda la suma no nos debe de dar más de 910 pesos”, puntualizó.

Expuso que a través del seguimiento al comportamiento de precios de la canasta PACIC, se detectó una disminución y estabilización en los precios del arroz, carne de cerdo, de pollo, frijol, huevo, limón y plátano.

Detalló que, del 4 al 8 de mayo de 2026: