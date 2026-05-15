Preocupa al Municipio Problema de Extorsiones a los “Negocios y a Particulares”: Muñoz Román

“No son de Relevancia”, Pero…

Por Gabriel Rodríguez

El secretario municipal de Zacatecas capital, Erik Fabián Muñoz Román, destacó que el alcalde Miguel Varela, desarrolla intensas labores de comunicación con los vecinos de la ciudad y comunidades aledañas. Muñoz Román dijo que, al momento, Varela Pinedo ha atendido a todos los sectores sociales que llegan al Ayuntamiento en busca de la atención de sus demandas, “lo cual no significa que podamos resolverles en automático todos sus problemas”, admitió.

El secretario capitalino aceptó que Zacatecas tiene “múltiples con􀃀ictos, como en el caso de todos los demás municipios pero que, a final de cuentas, mediante diálogo y apertura se han podido resolver las necesidades que la ciudadanía, del campo y la ciudad ocupan”.

Al hablar de la seguridad, indicó que de manera formal, “el tema de los homicidios ha disminuido en la localidad, a partir de las estadísticas que le reporta al Ayuntamiento el comandante Gustavo Serrano Osornio, encargada de la materia”.

“Tenemos una disminución en lo que se refiere a los delitos de alto impacto; sin embargo, tenemos que admitir que siguen persistiendo problemas de violencia en los hogares de la capital, incluidas diversas alteraciones del orden público y otros hechos menores”.

El secretario municipal refirió que otros delitos de gran violencia, para el caso de extorsiones o secuestros, “no son de relevancia, sin embargo, estamos intentando atajar el problema de las extorsiones en negocios y a particulares, que de un tiempo a la fecha fueron tema de preocupaciones vecinales.

“Nuestra policía está sumamente capacitada para atender ese tipo de hechos, porque está bien preparada y, en el caso del secretario Serrano, él ha venido realizando grandes esfuerzos en el rubro, en específico los temas de género y cobros de piso”.

Admitió sin embargo que están al pendiente de la juventud, que puede incidir de manera directa en la contratación de grupos delincuenciales, porque “a muchos de ellos se les hace fácil formar parte de ciertos grupos de pertenencia, hechos que seguimos con cercanía para impedir delitos mayores”.

Erik Fabián refirió que el alcalde Miguel Varela es una persona que trabaja todas las horas que sea necesario, “pues se trata de un servidor público cercano que labora de manera eficiente sin hacer ningún tipo de ostentación”.

“A Varela Pinedo no se le cuida mediante ningún círculo de seguridad que le impide tener acercamiento con la ciudadanía real por lo que se le puede ver en taxis o ubers trabajando a todas horas dentro de las colonias y las comunidades”.

“A Miguel le gusta dar la cara para tratar de resolver los problemas, para los que siempre harán falta recursos y tiempo, pero no presencia”.