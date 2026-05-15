Se Destinan Cerca de 12 mil mdp Para Evitar Inundaciones; hay 23 mil Obras de Agua en Prácticamente Todos los Municipios: Presidenta

Las obras para evitar inundaciones se realizan particularmente en la Zona Metropolitana del Valle de México; Hidalgo; Chiapas; Tabasco; Veracruz y Acapulco, Guerrero

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se destinan cerca de 12 mil millones de pesos (mdp) en acciones para evitar inundaciones con el objetivo de proteger la vida de las personas, además de que el Gobierno de México realiza 23 mil obras de agua potable, drenaje y saneamiento en 2 mil 300 municipios, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

“Estamos haciendo una obra de agua o de drenaje en prácticamente todos los municipios del país. En coordinación el Gobierno de México, que lleva la coordinación general, los gobiernos de los estados y el gobierno municipal. Además de otros recursos. Y particularmente 12 mil millones de pesos destinados a proteger para evitar inundaciones.

“Bueno, es importante dar esta información porque el año pasado tuvimos varias inundaciones, afectaciones, particularmente en el oriente de la Ciudad de México y en 5 estados de la República. Y estamos trabajando ahí y en otros lugares, incluido Acapulco, para dar cauce a los ríos, que tengan el diámetro suficiente para poder captar agua y que no se desborde para afectar a las poblaciones”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que se trata de un programa robusto e integral de prevención de inundacionesante las lluvias, el cual tendrá continuidad año con año con el propósito de proteger a la población.

Explicó que las obras en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz son: la ampliación de la capacidad de 300 mil a 400 mil metros cúbicos (m3) de la Laguna El Salado; un incremento de 4 mil litros por segundo (l/s) en el Colector Teotongo; de 3 mil l/s en el Colector Los Pinos; de 20 mil l/s en el Colector Carmelo Pérez; de 16 mil l/s en el Cárcamo de Bombeo Bordo de Xochiaca; y la ampliación de cauces de la Laguna Churubusco.

Además, en el Colector Chalco de Covarrubias se realiza una inversión de mil 20 millones de pesos (mdp) para la construcción de 1.8 kilómetros (km) de tramos: uno a cielo abierto y otro por microtuneleo, asimismo se colocaron casi 7 mil 500 toneladas de tubo.

Señaló que se contempla una inversión de 312 mdp para el desazolve de 19 ríos con una longitud de 68.4 km: Hondo, San Joaquín, Totolica, Cuautitlán, Ameca, Verde, Papalotla, Presa Cuartos, Emisor Poniente, Fresnos, Texcoco, Teotihuacán, San Francisco, San Rafael, San Lorenzo, San Javier, San Mateo, Presa Capulín y La Compañía. También se optimiza el Sistema de Drenaje en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con una inversión de 300 mdp para acciones de operación y mantenimiento de plantas y equipos de bombeo, generadores, rejillas, compuertas y capacitación de personal.

Agregó que en Hidalgo se realizan obras de protección del río Tula con una inversión de 467 mdp para protección marginal con 3 km, desazolve de 4 km del río, reconstrucción de 2.5 km en el bordo Bojay; con esta obra se protege a la población en San Lorenzo, San Marcos y San Francisco Bojay. En el estado también se implementará el Plan de reconstrucción en el río Pantepec Huehuetla con una inversión de 334 mdp para el desazolve de 3.3 km del río Pantepec, obras de protección con gavión en 1.2 km y la reconstrucción de 500 metros de muros de concreto.

En Acapulco, Guerrero, se destinarán 819 mdp para el desazolve de 13 km en el río La Sabana, reforzamiento de 4.2 km de bordos, construcción de espacios públicos en 3 km y 13 presas retenedoras de azolve, esto beneficiará a 120 mil habitantes. En Tabasco, serán 746 mdp para el desazolve de ríos y arroyos en 50 km, obras de protección en 5.3 km, estas obras protegerán a la población de los municipios de Centro, Cunduacán, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa. En Chiapas, en el río Suchiate, se destinarán 370 mdp para construcción de 3.7 km de bordos de protección y 3.7 km de recubrimientos de bordo con gaviones, estas obras protegerán a la población de los municipios de San Antonio, Jesús Carranza, Ignacio López Rayón, La Libertad y Miguel Alemán.

En Veracruz, se atiende el Paso Largo con una inversión de 707 mdp para la construcción de 10 km de bordos de protección, y desazolve de 28 km de ríos y arroyos, beneficiando a los municipios de Paso Largo, La Reforma, La Constancia, Troncones, La Defensa. Asimismo, se implementa el Plan de Reconstrucción de los ríos Cazones y Pantepec en Poza Rica y Álamo, con una inversión de mil 547 mdp para acciones como 2.1 km de bordo nuevo, 2.6 km de sobreelevación de bordos, 3.2 km de reubicación de bordo, 8 km de desazolve del río Cazones y 6.9 km de espacios públicos.