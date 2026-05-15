Sólo con Intervención y Atención Directa de la Presidenta se Evitará el Paro Nacional: Frausto

Exigen Nuevo Régimen de Pensiones Solidario e Intergeneracional

Por Nallely de León Montellano

El secretario general de la Sección 34 del SNTE, Filiberto Frausto Orozco, advirtió que el estallido de un paro nacional del magisterio “es inevitable” si no existe una atención directa por parte de la presidenta de la República a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Durante una rueda de prensa, el dirigente sindical informó que actualmente se realiza una consulta entre las y los agremiados de Zacatecas, donde más del 70 por ciento se ha pronunciado a favor de iniciar una huelga nacional.

“Estamos realizando una consulta directa con nuestros compañeros agremiados y la definición es muy clara y contundente: más del 70% está a favor del paro”, declaró. Frausto Orozco señaló que esa postura será llevada a la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, donde se definirá la fecha exacta del estallamiento de la huelga, aunque adelantó que podría ocurrir entre el 1 y el 8 de junio, días antes de la inauguración del Mundial de Futbol.

Según explicó, la única posibilidad de evitar el paro sería que el gobierno federal abra una mesa de negociación seria y presente una ruta clara para modificar el actual sistema de pensiones del ISSSTE.

“Lo único que puede conjurar el paro nacional es que la presidenta atienda a la mesa de negociación de la CNTE y ofrezca una ruta precisa para construir un nuevo régimen de pensiones solidario e intergeneracional que garantice pensiones dignas”, expresó.

El líder sindical acusó además una postura de “cerrazón” por parte de la Federación hacia las demandas del magisterio, situación que, dijo, ha provocado un creciente descontento no sólo entre docentes, sino también en otros sectores laborales y sociales.

“Observamos que sí habrá una movilización mucho más contundente que la del año pasado. El hartazgo social ya superó solamente al magisterio”, sostuvo. En ese sentido, señaló que existen acercamientos con otros sectores, entre ellos trabajadores de la salud, quienes también mantienen inconformidades relacionadas con el ISSSTE y la falta de pagos.

Frausto Orozco consideró posible que las próximas protestas se conviertan en movilizaciones multisectoriales tanto en Zacatecas como en la Ciudad de México. Sobre la organización del paro, indicó que uno de los temas que analizará la CNTE será el lugar donde se instalará el plantón nacional, debido a que el Zócalo capitalino se encuentra cercado por la instalación de infraestructura relacionada con el Mundial de Futbol.

Entre las vialidades consideradas para las movilizaciones mencionó Paseo de la Reforma y Calzada de Tlalpan, una de las principales rutas hacia el estadio donde se inaugurará la justa mundialista. El dirigente criticó además que el gobierno federal priorice eventos deportivos y los intereses económicos relacionados con el Mundial antes que las demandas sociales y laborales del país.

“Nos molesta que se siga priorizando el capital y los intereses de los inversionistas del futbol, mientras no se atienden las demandas de quienes protestan”, expresó. Respecto a la participación de Zacatecas, estimó que alrededor de 20 mil trabajadores activos de la educación podrían sumarse a las movilizaciones, además de miles de jubilados que han mostrado interés en respaldar las acciones.

“Estamos hablando de cerca de 25 mil docentes participando entre movilizaciones en la capital del país, Zacatecas y las regiones sindicales”, afirmó. Por último, reiteró que la decisión definitiva sobre el inicio de la huelga nacional será tomada durante la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE programada para el próximo 16 de mayo.