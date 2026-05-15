Zacatecas y Jalpa se Hermanan Para Impulsar el Festival Cultural y Artístico de la Pitaya

Los ayuntamientos de Zacatecas y Jalpa presentaron oficialmente el Festival Cultural y Artístico de la Pitaya 2026, que se llevará a cabo del 22 al 31 de mayo en el municipio de Jalpa. Como parte de esta colaboración, en la capital del estado también se realizarán actividades para promover este fruto emblemático del sur de Zacatecas y respaldar a las familias productoras conocidas como “pitayeros”.

Durante el arranque de actividades en la capital, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, destacó la importancia de abrir espacios para que productores y comerciantes encuentren nuevos mercados y mayores oportunidades económicas. Señaló que la respuesta de la ciudadanía confirmó el interés por consumir productos regionales como la pitaya, característica de la región de los cañones.

“Ya vieron que sí hay mercado aquí en Zacatecas”, expresó el alcalde, al invitar a la población a acudir los próximos jueves 21 y 28 de mayo a la Plazuela de la Caja, donde productores de Jalpa ofrecerán pitayas frescas de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, o hasta agotar existencias.

Miguel Varela explicó que la pitaya es un fruto reconocido por su sabor dulce y por producirse de manera natural, sin necesidad de riego ni fertilizantes. Además, resaltó el esfuerzo de las familias productoras que realizan la cosecha desde la madrugada para llevar diariamente producto fresco hasta la capital zacatecana.

Por su parte, el presidente municipal de Jalpa, Olegario Viramontes, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Zacatecas y reconoció la disposición de Miguel Varela para concretar un proyecto que busca fortalecer las tradiciones, la cultura y el turismo regional.

El alcalde jalpense destacó que el festival contará con actividades artísticas, culturales y gastronómicas, además de la participación de visitantes de otros municipios y estados, con el propósito de generar turismo y derrama económica para la región.

Asimismo, subrayó el respaldo permanente de la comunidad migrante, a quienes reconoció por contribuir al desarrollo de Jalpa y apoyar diversos proyectos impulsados por su administración.

En la presentación estuvieron presentes la síndico municipal Wendy Valdez; los regidores Reginaldo Ávila, Marcela Villegas, Juan Diego, Astrid y Juan Carlos; además del secretario de Gobierno de Jalpa, Juan Luis López, y el director de Cultura de ese municipio, Juan Solís.