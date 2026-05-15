Estudiar Gratis y a tu Ritmo es Posible; Concluye tu Primaria o Secundaria y Transforma tu Futuro

¿Tienes más de 15 años y aún no terminas la primaria o la secundaria? Nunca es tarde para seguir aprendiendo y abrir nuevas oportunidades.

En el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes (INEPJA) puedes concluir tu educación básica de manera gratuita, con horarios flexibles que se adaptan a tu ritmo de vida.

El INEPJA cuenta con 60 Plazas Comunitarias en todo el estado, ideales para quienes trabajan o tienen otras responsabilidades y desean superarse.

Puedes elegir la modalidad que mejor se adapte a ti: un sistema abierto, para estudiar a tu propio ritmo, o a través de una guía de preparación para presentar un examen único de conocimientos.

Lo mejor es que puedes inscribirte en cualquier momento del año y comenzar cuando tú decidas.

Terminar la primaria o la secundaria es el primer paso para acceder a mejores oportunidades y construir un mejor futuro.

Para más información sobre inscripciones y programas, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 31 00 o enviar un mensaje al WhatsApp 449 576 30 06, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

También puedes acudir a la Plaza Comunitaria más cercana a tu domicilio; para conocer las ubicaciones, consulta el siguiente link: https://www.aguascalientes.gob.mx/INEPJA/directorioPlazasComunitarias/.