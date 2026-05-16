Acuerdan José Narro y Sader Respaldo a Productores y Rescate del Campo

El Diputado Federal José Narro Céspedes sostuvo una importante reunión de trabajo en la Ciudad de México con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), encabezados por Leonel Cota Montaño, con el objetivo de dar seguimiento a los programas estratégicos para el fortalecimiento del campo zacatecano y nacional.

José Narro Céspedes destacó que la reunión permitió realizar un balance de los programas impulsados por la Cuarta Transformación en beneficio de Zacatecas, reafirmando el compromiso de seguir trabajando para rescatar y fortalecer al campo mexicano.

Durante el encuentro se abordaron temas prioritarios para el sector agropecuario, entre ellos el Programa de Acopio para el Bienestar del Frijol, así como las acciones relacionadas con la citricultura, la producción de caña de azúcar y el cultivo de arroz, sectores fundamentales para la economía rural y la soberanía alimentaria del país. “El objetivo es claro: poner de pie al campo, respaldar a nuestras productoras y productores, y recuperar la grandeza de Zacatecas y de México”, expresó el legislador federal.