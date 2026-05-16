“Adoptanino” Suma más de 20 Jornadas Este año, con Buena Respuesta Ciudadana

Adopciones ya Pueden Realizarse en Modalidad Virtual: Trejo

Por Miguel Alvarado Valle

La jornada de “Adoptanino” realizada este viernes en el Jardín Independencia registró una respuesta favorable por parte de la ciudadanía, al lograr la adopción de cinco de los diez perritos que fueron llevados por personal de la Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zacatecas.

Jesús Manuel Trejo, encargado del Departamento de Protección Animal, informó que además varios animales ya habían sido solicitados mediante la modalidad virtual, gracias al apoyo de asociaciones y personas que ayudan a difundir las publicaciones en redes sociales.

El funcionario destacó que durante este 2026 ya se han realizado alrededor de 20 a 22 ediciones de “Adoptanino”, campaña que busca efectuarse semanalmente para promover la adopción responsable de perros rescatados. Explicó que normalmente las jornadas se llevan a cabo los viernes, aunque en ocasiones deben cambiar de día debido a la instalación de comerciantes en el jardín independencia. Aun así, señaló que el objetivo es mantener activa la campaña y ampliar su alcance tanto de forma presencial como en internet.

Trejo resaltó que cada vez más ciudadanos de distintos municipios se acercan para adoptar mascotas, ya que en las jornadas recientes se han registrado personas provenientes de Pinos, Hacienda Nueva Morelos y Calera.

Comentó que el punto instalado en Jardín Independencia ha resultado estratégico debido a la cantidad de personas que cruzan por la zona, lo que permite que más ciudadanos conozcan el programa y se animen a llevarse un animal de compañía.

Asimismo, explicó que “Adoptanino” también ayuda a disminuir la saturación en el Centro de Atención Canina y Felina, ya que la mayoría de los perros disponibles provienen de rescates realizados en colonias y comunidades del municipio.

El encargado de Protección Animal aclaró que el propósito principal es encontrar hogares responsables para los animales y desmintió la idea de que sean sacrificados, “Nuestro objetivo es hacer adopciones y que la gente los adopte responsablemente”, enfatizó.

Añadió que otra de las estrategias para controlar la sobrepoblación de perros y gatos es la realización de campañas de esterilización gratuitas, las cuales se efectúan cada semana en distintas colonias.

Indicó que desde febrero han acudido a alrededor de 24 sectores y además realizaron tres jornadas en Fresnillo, donde atendieron más de 30 mascotas por campaña.

Explicó que los procedimientos requieren preparación médica y seguimiento responsable por parte de los dueños, con el fin de garantizar la seguridad de los animales.

Finalmente, Jesús Manuel Trejo invitó a la ciudadanía a participar en las próximas jornadas de adopción y recordó que los interesados únicamente deben presentar una identificación oficial y demostrar que cuentan con un espacio adecuado para la mascota.