Han Disminuido Robos a Viviendas y Violencia Familiar: Serrano Osornio

Buscan que Reincidentes no Sean Liberados Rápidamente

Nallely de León Montellano

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas, Gustavo Serrano Osornio, informó que los robos a casa habitación y la atención a casos de violencia familiar continúan siendo algunos de los temas prioritarios para la corporación, aunque aseguró que ambos delitos han mostrado una disminución en los últimos meses.

En entrevista, el funcionario señaló que recientemente se reforzaron las estrategias de análisis y prevención del delito para combatir principalmente robos a viviendas y comercios.

“Estábamos atendiendo mucho tema de robo a casa habitación y robo a comercio. Fuimos trabajando esta parte y en este mes únicamente llevamos un par de robos”, afirmó.

Serrano Osornio explicó que, aunque no existe una zona específica identificada como “foco rojo”, la estrategia de vigilancia se ha fortalecido mediante el programa “Segurichat”, una red de comunicación directa entre vecinos y policías municipales. Actualmente, dijo, existen más de 390 grupos activos en colonias de la capital, donde ciudadanos reportan movimientos sospechosos o personas ajenas a las zonas habitacionales.

“Los vecinos nos avisan cuando ven a alguien raro o algún vehículo ajeno a la colonia y eso nos permite tomar acciones preventivas antes de que ocurra un delito”, detalló. El secretario indicó que la mayoría de las personas detenidas por robo son originarias de Zacatecas y varios de ellos son reincidentes.

Incluso reveló que algunos sujetos habían sido detenidos hasta 10 veces antes de que pudieran ser judicializados.

“Nos dimos cuenta de que salían y continuaban robando”, señaló. Por ello, explicó que se mantiene una mesa de análisis permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado para fortalecer las investigaciones y evitar que personas reincidentes recuperen su libertad de manera inmediata.

Respecto al modo de operación de los delincuentes, Serrano Osornio indicó que la mayoría de los robos en la capital se realizan sin violencia.

“En robos a casa habitación generalmente observan cuando una vivienda está sola, ingresan, toman algunos objetos y se retiran”, explicó. Añadió que esta situación también ocurre en delitos relacionados con robo de vehículos y autopartes.

En cuanto a las edades de las personas detenidas, precisó que la mayoría oscila entre los 30 y 45 años, mientras que parte de estos delitos podrían estar vinculados con el consumo y distribución de drogas. En ese sentido, informó que en lo que va del año la corporación ha realizado entre 30 y 35 puestas a disposición por narcomenudeo, delito que, aseguró, está directamente relacionado con otros hechos delictivos.

“El combate al narcomenudeo nos permite incidir para que no aumenten otros delitos”, sostuvo.

Por otra parte, el secretario destacó avances en la atención a la violencia familiar a través de la unidad “Mujer Segura”, así como de la estrategia ACT, enfocada en la disuasión de la violencia y la reeducación de agresores. Indicó que actualmente los reportes semanales por violencia familiar han disminuido considerablemente en comparación con el inicio de la administración.

“Al principio teníamos cerca de 80 reportes a la semana; hoy estamos teniendo entre 20 y 25, con alrededor de cinco o seis detenciones semanales”, explicó.

Como parte de esta estrategia, anunció que los elementos de la Policía Municipal recibirán capacitación especializada para atender casos de violencia de género, identificar niveles de riesgo y brindar seguimiento institucional a las víctimas.

Finalmente, Serrano Osornio señaló que también se han reforzado acciones preventivas en escuelas de nivel secundaria, medio superior y superior, luego de detectar amenazas falsas difundidas a través de redes sociales como parte de retos virales. Aseguró que, mediante programas de trabajo social y atención psicológica, se busca evitar que este tipo de conductas escalen y generar conciencia entre estudiantes sobre las consecuencias legales de sus acciones.