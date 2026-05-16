Impulsa Ayuntamiento de Zacatecas Oportunidades Laborales Para Jóvenes con Feria de Mi Primer Empleo

Decenas de jóvenes zacatecanos acudieron a la “Feria de Mi Primer Empleo Joven”, realizada en la Casa Municipal de Cultura, con el propósito de encontrar una oportunidad laboral y acercarse a distintas opciones de crecimiento profesional ofrecidas por empresas e instituciones participantes.

El evento fue organizado a través de las Direcciones Generales de Desarrollo Económico Sustentable y de Solidaridad y Desarrollo Humano, mediante los departamentos de Fomento Económico y Atención a la Juventud, logrando reunir a 21 empresas, instituciones educativas y cámaras empresariales que ofertaron más de 250 vacantes para jóvenes zacatecanos.

Durante la jornada se ofrecieron oportunidades laborales en áreas de servicios, manufactura e industria, con vacantes administrativas, de operarios, gasolineros y operadores de montacargas, entre otras opciones que permitieron a los asistentes conocer distintas alternativas para incorporarse al mercado laboral.

El alcalde Miguel Varela estuvo presente en el evento y destacó la importancia de generar espacios que impulsen el crecimiento profesional de las juventudes, facilitando el vínculo entre empresas y buscadores de empleo. Asimismo, reconoció la participación del sector empresarial y educativo por sumarse a las acciones que fortalecen la economía local y abren nuevas oportunidades para las y los jóvenes del municipio.

Finalmente, autoridades municipales señalaron que este tipo de actividades continuarán realizándose con el propósito de acercar más oportunidades laborales a la ciudadanía, fortaleciendo la vinculación entre el sector empresarial y las juventudes zacatecanas para impulsar el desarrollo económico y social del municipio.