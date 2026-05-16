Proyectan Modernizar 23 Kilómetros en la Carretera Libre Zacatecas-Aguascalientes

Se Ampliará a Cuatro Carriles: Montes Inchaurregui

Por Miguel Alvarado Valle

La modernización de la carretera libre Zacatecas-Aguascalientes avanza en su proceso de aprobación y contempla una primera etapa de 23 kilómetros que permitirá reducir hasta 15 minutos los tiempos de traslado, informó la secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Inchaurregui. Destacó que este proyecto busca recuperar una de las vías históricas más utilizadas por las familias zacatecanas para conectar con el estado vecino.

La secretaria explicó que actualmente el proyecto de la carretera 118 se encuentra en etapa de validación ante la Coordinación Estatal de Planeación (Coepla) y, una vez superado este procedimiento, se iniciará de manera inmediata el proceso de licitación para arrancar posteriormente con las obras.

Precisó que este procedimiento administrativo podría tomar poco más de un mes antes del inicio formal de los trabajos. Detalló que esta primera intervención llegará aproximadamente hasta el municipio de Genaro Codina y estará enfocada principalmente en mejorar la movilidad de vehículos ligeros, ya que el tránsito pesado continuará utilizando la carretera federal de cuota.

Señaló que, aunque el proyecto integral contempla más kilómetros y estructuras de gran magnitud, en esta primera etapa únicamente se ejecutarán 23 kilómetros, dejando otros 10 pendientes.

Montes Inchaurregui indicó que la modernización contempla la ampliación a cuatro carriles, colocación de barrera central, acotamientos y la construcción de dos pasos superiores. Asimismo, señaló que las acciones incluirán limpieza total del tramo, trabajos de bacheo, renivelaciones, protección en curvas y nuevo señalamiento, además de mejoras en la intersección con la carretera de cuota.

Afirmó que estas adecuaciones permitirán optimizar la circulación y brindar mayor seguridad a quienes diariamente utilizan esta ruta. La titular de la SOP destacó que, desde que comenzaron los estudios técnicos, la carretera ya registraba un importante tránsito diario promedio anual de vehículos y que, incluso con las mejoras parciales realizadas hasta el momento, el 􀃀ujo vehicular ha incrementado.

Consideró que la rehabilitación tendrá un beneficio significativo principalmente para automovilistas particulares y unidades ligeras que se trasladan constantemente hacia Aguascalientes y las zonas industriales cercanas. Finalmente, la secretaria recordó que esta carretera fue durante muchos años la principal conexión entre Zacatecas y Aguascalientes, por lo que su recuperación representa una obra de alto impacto para la movilidad regional.