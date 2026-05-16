Van por Registro Estatal Obligatorio de Drones y Aeronaves no Tripuladas

Se Busca Evitar su uso por la Delincuencia Organizada: Sonduk

Por Miguel Alvarado Valle

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), Manuel Flores Sonduk, informó que se planea impulsar una iniciativa para crear un registro estatal obligatorio de drones y aeronaves no tripuladas en Zacatecas, con el objetivo de brindar mayor control, vigilancia y certeza tanto a las instituciones de seguridad como a la ciudadanía sobre el uso de estos dispositivos. Explicó que la propuesta busca facultar legalmente a las autoridades para llevar un padrón de todos los drones que operan en la entidad, independientemente de su costo o tamaño.

Señaló que actualmente esta tecnología es utilizada de manera cotidiana por ciudadanos, empresas y medios de comunicación, aunque también ha sido aprovechada por grupos delictivos, lo que ha obligado a las autoridades a fortalecer los mecanismos de identificación y monitoreo.

Flores Sonduk detalló que el registro incluiría desde drones comerciales de bajo costo hasta equipos especializados con valor de cientos de miles de pesos. Precisó que lo importante será contar con información básica de cada aparato, como el número de serie y los datos de su propietario, a fin de que exista un control oficial sobre quién posee y opera cada aeronave no tripulada en el estado.

Añadió que, una vez registrado, cada ciudadano recibiría una certificación oficial que acreditaría la propiedad del dron.

Asimismo, indicó que el sistema permitirá actualizar los datos cuando el aparato sea vendido o transferido a otra persona, trámite que deberá realizarse ante el Centro Estatal de Información para mantener actualizado el padrón de propietarios.

El secretario explicó que este esquema también contempla la creación de “listas blancas” de drones autorizados, las cuales estarán vinculadas a los sistemas tecnológicos de seguridad que opera el estado. Entre ellos mencionó los domos de videovigilancia y los equipos antidrones utilizados por las corporaciones, con la intención de identificar rápidamente aquellos dispositivos que cuenten con registro y autorización oficial.

En ese sentido, señaló que los drones incluidos dentro de estas listas blancas no serían interferidos por los sistemas de inhibición o neutralización que emplean las autoridades de seguridad, lo que permitirá distinguir entre operaciones legítimas y posibles riesgos para la seguridad pública.