Vecinos Mantienen Bloqueo en la Carretera a Sauceda de la Borda

Exigen Compromisos Formales y por Escrito del Municipio

Por Nallely de León Montellano

Por segundo día consecutivo, habitantes de los fraccionamientos Conventos I y II realizaron un segundo bloqueo sobre la carretera a Sauceda de la Borda, a la altura de la entrada del fraccionamiento, para exigir al Ayuntamiento de Guadalupe acciones inmediatas que garanticen la seguridad vial en la zona, luego de que un comerciante de la tercera edad falleciera tras ser atropellado por una motocicleta.

La protesta comenzó desde temprana hora y derivó en afectaciones al tránsito vehicular en ambos sentidos de circulación, mientras vecinos advirtieron que mantendrán la presión hasta obtener compromisos formales y por escrito por parte de las autoridades municipales.

José Manuel García Peñedo, vecino de Conventos I, señaló que desde hace meses habían presentado oficios, firmas y solicitudes formales para atender la problemática vial del lugar, sin recibir respuesta efectiva.

Explicó que el accidente ocurrido el jueves evidenció nuevamente las condiciones de riesgo en la zona, donde automovilistas y motociclistas circulan a exceso de velocidad y frecuentemente ignoran los topes instalados tras trabajos de reencarpetamiento.

“Les dijimos que no queríamos esperar a que muriera alguien para que actuaran y sucedió”, lamentó.

De acuerdo con los vecinos, el adulto mayor intentó cruzar la vialidad rumbo a una tienda de conveniencia cuando una motocicleta pasó a alta velocidad por el espacio existente entre los topes y lo atropelló; la conductora resultó lesionada y el comerciante falleció horas después.

Los manifestantes denunciaron que las autoridades municipales únicamente reaccionan cuando ocurren tragedias, recordando el caso de una estudiante de preparatoria que perdió la vida meses atrás en la avenida Siglo XXI, situación que derivó posteriormente en la colocación de reductores de velocidad.

“Las autoridades no entienden hasta que las protestas se radicalizan”, expresaron.

Entre las principales exigencias de los colonos se encuentra la ampliación del camellón central para impedir maniobras indebidas de vehículos que salen de una gasolinera cercana, la colocación de más reductores de velocidad y, a mediano plazo, la construcción de un puente peatonal.

Indicaron que la zona registra una importante movilidad peatonal debido a la cercanía de escuelas, comercios y paradas de transporte, por lo que diariamente niñas, niños, estudiantes y adultos mayores deben cruzar una vialidad considerada de alto riesgo.

Además, denunciaron que las motocicletas utilizan como paso el espacio dejado entre los topes para el desfogue de agua pluvial, lo que les permite evadir la reducción de velocidad.

Tras el bloqueo realizado el jueves, autoridades del Ayuntamiento de Guadalupe se comprometieron a instalar una mesa de diálogo este viernes a las 10:00 horas junto con personal de Obras Públicas y Tránsito Municipal; sin embargo, los vecinos decidieron retomar la protesta ante la descon- fianza generada por anteriores promesas incumplidas.

“No vamos a creer ya en palabras, sino en compromisos escritos”, advirtieron.

Durante la movilización, elementos de Policía Vial realizaron cierres y desvíos para prevenir accidentes ante las largas filas de vehículos generadas por el bloqueo.

Los habitantes insistieron en que su exigencia no busca generar afectaciones a terceros, sino visibilizar una problemática que, aseguran, ha sido ignorada por el gobierno municipal pese a las constantes advertencias ciudadanas.