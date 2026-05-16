Productos Hecho en Aguascalientes Conquistan Mercados Nacionales e Internacionales en la Feria de San Marcos

Derrama Económica Superior a los 10 Millones de Pesos

En total participaron 81 marcas locales de los sectores alimenticio, artesanal, textil y cosmético.

El pabellón permitió ampliar el alcance de las marcas participantes al brindarles mayor visibilidad frente a visitantes de distintas partes del país y del extranjero.

La calidad de los productos aguascalentenses conquistó a miles de visitantes durante la Feria Nacional de San Marcos 2026, donde el Pabellón Hecho en Ags generó una derrama económica superior a los 10 millones de pesos, consolidándose como una de las plataformas más importantes para impulsar a las marcas locales y fortalecer la economía de Aguascalientes.

Con la participación de 81 empresas de los sectores alimenticio, artesanal, textil y cosmético, este espacio permitió exhibir y comercializar productos elaborados en el estado, los cuales tuvieron una gran aceptación entre consumidores locales, nacionales e internacionales.

El éxito de esta edición refleja el creciente interés del público por adquirir productos locales de calidad, así como la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas hidrocálidas para responder a la alta demanda durante los días de mayor afluencia en la verbena abrileña.

Además de las ventas logradas, el Pabellón Hecho en Ags representó una valiosa oportunidad para que las empresas participantes establecieran contacto con nuevos clientes potenciales, distribuidores y compradores de distintas partes del país y del extranjero, lo que fortalece su cartera comercial y abre nuevas posibilidades de crecimiento, expansión y posicionamiento en otros mercados.

De esta manera, el Pabellón Hecho en Ags no sólo generó importantes ingresos para las empresas locales, sino que sembró oportunidades de negocio que contribuirán a consolidar y ampliar el mercado de los productos hechos en Aguascalientes.