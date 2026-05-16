Se Fortalecen y Modernizan los Servicios de Rehabilitación Física del Sistema DIF Estatal

Con Nuevo Equipamiento

Se invirtió un millón 500 mil pesos en la adquisición de equipo especializado de alta gama.

Se optimizan los tratamientos terapéuticos y se brinda a los pacientes procedimientos más eficaces, seguros y de vanguardia.

El Sistema DIF Estatal Aguascalientes invirtió un millón 500 mil pesos en nuevo equipamiento para fortalecer y modernizar los servicios de rehabilitación física de la Dirección de Servicios Médicos, con el objetivo de mejorar la atención y reducir los tiempos de recuperación de las y los pacientes, informó la presidenta y primera voluntaria de la institución, Aurora Jiménez Esquivel.

Detalló que esta inversión permitirá ofrecer tratamientos más modernos y especializados en áreas como Terapia de Mano, Clínica de la Columna y Terapia Física para Adultos, beneficiando directamente a dos mil pacientes y fortaleciendo la capacidad operativa del servicio.

Aurora Jiménez destacó que con estas acciones se mejora de manera significativa la atención integral que brinda el DIF Estatal, al optimizar la calidad terapéutica y agilizar la recuperación funcional de las y los usuarios.

Por su parte, el encargado de despacho de la Dirección de Servicios Médicos, Ricardo Alberto Macías Méndez, señaló que el nuevo equipamiento permitirá ampliar la atención en áreas especializadas y brindar mejores alternativas de rehabilitación a pacientes con distintos padecimientos musculoesqueléticos y neurológicos.

Finalmente, Aurora Jiménez invitó a la población que requiera rehabilitación física a acudir a la Dirección de Servicios Médicos, ubicada en avenida Mahatma Gandhi, esquina con República de Paraguay s/n, fraccionamiento Agricultura, o solicitar informes al teléfono 449 910 25 85, extensión 1140.