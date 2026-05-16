Tere Jiménez Reconoce la Trayectoria y Vocación de Maestras y Maestros de Aguascalientes

“Nos han Demostrado que son los Mejores”

La gobernadora encabezó las actividades conmemorativas por el Día del Maestro y la Maestra 2026.

Entregó reconocimientos a docentes con 30, 40 y más de 50 años de servicio educativo.

En el marco del Día del Maestro y la Maestra 2026, la gobernadora Tere Jiménez encabezó una jornada de reconocimiento al magisterio de Aguascalientes, con el propósito de honrar la trayectoria, vocación y compromiso de quienes han dedicado su vida a la formación de generaciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“Los maestros y maestras de Aguascalientes nos han demostrado que son los mejores. Ustedes son ese faro que guía para llegar a buen puerto, sigan iluminando a Aguascalientes, sigan guiando bien a sus estudiantes. Seguiremos trabajando muy fuerte para que nuestro magisterio siga adelante”, expresó la gobernadora.

Durante las festividades, Tere Jiménez anunció que, en apoyo a la formación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del estado, este año se destinarán 200 millones de pesos extraordinarios para fortalecer la infraestructura educativa en todos los niveles escolares.

“Recuerden que la educación es la herencia más grande que podemos dejar a las próximas generaciones; por eso de parte del Gobierno del Estado, lo que podemos hacer para retribuirles, es ser un buen gobierno y poner más infraestructura educativa”, les dijo la gobernadora a las y los maestros ahí reunidos.

Como parte de las actividades conmemorativas, inicialmente la gobernadora participó en la Ofrenda Floral a Maestros Eméritos, en las tradicionales Mañanitas y en la ceremonia de premiación de las Jornadas Culturales, Deportivas y Pedagógicas de los festejos del Día del Maestro 2026, en la Plaza Magisterial de la Sección 1 del SNTE, donde participaron autoridades educativas, sindicales y representantes del sector educativo.

Durante este acto, se rindió homenaje al maestro emérito Marco Arturo Reyes Ugarte, en reconocimiento a su destacada trayectoria y aportaciones al desarrollo educativo del estado. Asimismo, se premió a las y los ganadores de las jornadas culturales, deportivas y pedagógicas, que fortalecen la convivencia, la identidad magisterial y el sentido de pertenencia entre la comunidad docente.

Posteriormente, en el Teatro Aguascalientes, la gobernadora entregó por primera vez la Insignia Gigante a maestras y maestros con una trayectoria de más de 50 años; además de la Condecoración “Mtro. Manuel Altamirano” y la Medalla “Mtro. Ezequiel A. Chávez”, al personal docente con 30 y 40 años de servicio, respectivamente.

El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, señaló que estas distinciones representan un acto de gratitud institucional hacia quienes han dedicado décadas al servicio educativo, con constancia, responsabilidad y compromiso. Añadió que el legado de las y los docentes homenajeados fortalece la historia educativa del estado y sirve de ejemplo para las nuevas generaciones del magisterio.

Adriana Ochoa Díaz, secretaria general de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reconoció el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la educación y el magisterio de Aguascalientes: “Gracias por su iniciativa de reconocer a las y los maestros con más de 50 años de servicio, porque sabemos que a nivel nacional solamente es para 30 y 40; eso nos habla de su gran compromiso con la educación, al demostrar con actos el reconocimiento y el aprecio que le tiene al sistema educativo”, subrayó.

En los eventos estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Juan Antonio Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes; María de Jesús Díaz Marmolejo, senadora de la República por Aguascalientes; Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; Laura Araceli González Reyes, presidenta municipal de San José de Gracia; Noé Rodríguez García, representante del CEN en la Sección 1 del SNTE; Luis Enrique Morales Castillo, segundo comandante del 4.° Regimiento Mecanizado de la 14/a. Zona Militar; así como Norma Leticia Castillo Jiménez, maestra homenajeada.