Agenda Feminista Avanza en México: Ulises Mejía

El diputado federal Ulises Mejía Haro sostuvo un encuentro con mujeres y madres de familia de la zona metropolitana Zacatecas- Guadalupe, donde afi rmó que México vive una etapa de consolidación en materia de derechos, igualdad sustantiva y participación política de las mujeres bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro realizado en el marco del Día de las Madres, Ulises Mejía señaló que la consolidación de la agenda feminista debe continuar su avance en políticas públicas, presupuesto, reformas legales y acciones que mejoren la vida de millones de mujeres en el país. “Hoy México tiene por primera vez una mujer presidenta y eso también signifi ca una nueva visión de gobierno donde la igualdad sustantiva, los cuidados, la salud, la educación y la protección de los derechos de las mujeres son prioridad nacional”, expresó.

En la reunión se dialogó sobre los avances de los programas sociales, el fortalecimiento del sistema público de salud, las becas educativas, el programa Salud Casa por Casa, la construcción de nuevos hospitales y las acciones impulsadas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

Ulises Mejía destacó además el impulso al Sistema Nacional de Cuidados promovido por el Gobierno de México, el cual busca reconocer el trabajo no remunerado que históricamente han realizado millones de mujeres, así como ampliar servicios de atención infantil, apoyo a personas adultas mayores y mecanismos de respaldo para madres trabajadoras. El cuidado no puede seguir recayendo solamente en las mujeres.

Se requiere un sistema nacional que acompañe a las familias y permita que las mujeres tengan más oportunidades de desarrollo, empleo y participación pública”, sostuvo. Asimismo, el legislador por morena socializó algunas de las reformas aprobadas recientemente en el Congreso de la Unión en materia de igualdad sustantiva, reducción de la brecha salarial, perspectiva de género, erradicación de la violencia y fortalecimiento de mecanismos de protección para mujeres, adolescentes y niñas. El avance de los derechos de las mujeres debe continuar. Se necesita fortalecer la organización social, cercanía con la ciudadanía y trabajo territorial para seguir consolidando la transformación del país”, concluyó Ulises Mejía Haro.