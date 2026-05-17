Empresas Zacatecanas, con Muchas Limitantes Para Entrar al Mercado sur de EU: Castillo

Carecen de Certificaciones y Cultura Exportadora, Asevera

Por Gabriel Rodríguez

Manuel Castillo, director de Desarrollo Económico en la Presidencia Municipal de Zacatecas, dijo que la alcaldía “hace todo cuanto puede para tratar de ofrecer empleos a sus jóvenes dentro de la localidad pero que, en realidad, tal hecho se encuentra circunscrito a problemas diversos, porque su rango de acción es limitado en la materia”.

Al referirse a la posibilidad de vender los productos que se producen en la capital, sobre todo en el mercado sur de Estados Unidos, Castillo indicó que, “por desgracia, ese mercado apenas está en ciernes, es decir, que Zacatecas confronta todavía limitantes en ese aspecto”.

Al respecto, señaló que a Zacatecas todavía le hace falta reunir condiciones como la tabla nutrimental, los certificados de inocuidad y otros, que son muy complejos, ya que los comerciantes locales “todavía no tienen como cultura capacitarse en ese aspecto para exportar.

“Mentiría, además, si digo que estamos en modo excelente dentro del desarrollo económico capitalino, porque no es cierto; a pesar de ello, hacemos todo lo que podemos en la materia mediante este tipo de ferias que pretenden enlazar a la gente con algunas oportunidades laborales hasta donde podemos.

“No estamos en modo excelente en ese aspecto, pero esperamos que haya buena cifras a partir de los proyectos de construcción de vivienda a desarrollarse en meses próximos”, dijo.

Castillo refirió, a pesar de ello, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, promovido por el Ayuntamiento, lleva contabilizados al momento 190 empleos que son de bajo impacto.

“Eso significa que se trata de miniempresas con menos de 190 metros cuadrados de superficie, no dedicadas a la venta de alcohol, en las que los jóvenes capitalinos pueden emplearse”.

Destacó que entre este año y el siguiente se tiene planeada la construcción de mil 200 viviendas, como fue afirmado por la presidente Claudia Sheinbaum en su momento.

“Eso significa que viene a la demarcación capitalina el desarrollo de una cascada de inversiones en materia constructora, que in􀃀uirá sin duda en el desarrollo económico de la localidad sin omitir que dos mil más será desarrolladas por empresas privadas, como parte de otro proyecto”.

Al realizar la pasada feria del empleo en la Casa Municipal de Cultura, Castillo indicó que en realidad, el evento se denominó Mi primer empleo y estuvo dirigido a jóvenes, aunque también estuvo abierto a personas de todas las edades. Dentro de la feria participaron alrededor de 15 empresas, entre maquiladoras, Gas Islo y otras más que brindaron oportunidades laborales a los ciudadanos de la demarcación capitalina. También tomaron parte tres instituciones educativas y diversas cámaras empresariales, incluida la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

El funcionario detalló que el municipio es facilitador en materia de desarrollo económico por lo que siguen trabajando en generar empleos, sobre todo entre jóvenes, porque “sabemos que entre ellos hay mucho talento”.

Asimismo, dijo que se fomenta el desarrollo del comercio exterior, como en el caso de promover en Texas, la posibilidad de comercializar algunos productos zacatecanos.

“En Estados Unidos hay mucha demanda para la miel de abeja que producen aquí algunas empresas locales, lo mismo que las artesanías y comida envasada, pero mientras no haya impulso a ciertos requisitos como la tabla nutrimental y los certificados de inocuidad, será difícil avanzar”.

“Sabemos que es compleja la creación de empleos, sobre todo a partir de la inseguridad, pero por el momento buscamos apenas abrir ese tipo de mercados en el mercado de Web y en Mc Allen Texas”.

Hace dos meses se realizó la primera feria del empleo con relativo éxito, las que habrán de continuar en el futuro próximo.