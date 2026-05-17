En Progreso, Yucatán, Presidenta Claudia Sheinbaum Inaugura Hospital General Naval de Yukaltepén en Beneficio de 12 mil Derechohabientes

“Como ven, no nos Detenemos, Trabajamos”, Resaltó la Jefa del Ejecutivo Federal

El antiguo Hospital Naval pasa al ISSSTE para atender a las y los trabajadores del Estado con nueve camas censables, cuatro consultorios y un quirófano e inicia operaciones el lunes 25 de mayo

En Progreso, Yucatán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Hospital General Naval de Yukalpetén de la Secretaría de Marina en beneficio de 12 mil derechohabientes; en tanto que el antiguo centro hospitalario pasó a manos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Ya se lo merecía la familia naval de Yucatán, del sureste de México, muy importante poder, así como ustedes le cumplen a México, que México pueda cumplirles a ustedes y puedan tener acceso a la salud de manera digna, eficiente y por supuesto, con todo el personal naval de medicina, de enfermería, que es de lo mejor que tiene México, pero sobre todo con nuevas instalaciones.

“Y el viejo Hospital, el antiguo Hospital Naval pasa a manos del ISSSTE, son nueve camas, ahí se van a poder atender maestras, maestros, todos los trabajadores del Estado van a poder atenderse ahí”, informó.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó la gira realizada este fin de semana por el sureste mexicano, que inició el viernes en Campeche con la inauguración de una nueva Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar en beneficio de 200 mil personas; que continuó este sábado en Yucatán con la inauguración de un plantel del Bachillerato Nacional y de la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC); además de recorridos de supervisión a la línea de carga del Tren Maya y a los avances en la ampliación de Puerto Progreso.

La mandataria adelantó que mañana se inaugurará el Hospital General Dr. Agustín O´Horán del IMSS Bienestar, el más grande y moderno de América Latina, que otorgará el derecho a la salud gratuitamente y con su entrada en operación se integra Yucatán al sistema IMSS Bienestar, para convertirse en la entidad número 24 en firmar este acuerdo con el Gobierno de México.

“Como ven, no nos detenemos, trabajamos. Me tocó ser la primera mujer Presidenta de México, después de más de 200 años de independencia, de 300 años de Colonia, llegué con todas las mujeres de México a ser Presidenta”, agregó.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que el nuevo Hospital General Naval de Yukalpetén cuenta con 30 camas censables y 18 no censables; así como 16 especialidades médicas; por lo que agradeció a la mandataria por esta inversión en salud que fortalece la capacidad operativa de la institución.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, puntualizó que el Antiguo Hospital Naval que ahora atenderá a las y los trabajadores del Estado contará con nueve camas censables, cuatro consultorios, un quirófano y una sala de expulsión para partos, que abrirá sus puertas el próximo lunes 25 de mayo.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por la entrega de este nuevo hospital que atenderá a las y los yucatecos del Puerto de Progreso y afirmó que con acciones como estas se cumple la promesa para convertir el 2026 como el año de la salud en Yucatán.