Hacen el Vacío a Productores de Frijol

Ningún Funcionario Responde a su Llamado de Diálogo

Por Nallely de León Montellano

Productores de frijol que mantienen un plantón en las instalaciones del Congreso del Estado acusaron falta de interés y omisión por parte de legisladores, senadores y funcionarios federales y estatales, luego de que ninguno acudiera a la convocatoria pública emitida un día antes para dialogar sobre la crisis que enfrenta el campo zacatecano.

Durante una rueda de prensa realizada este viernes, los integrantes del movimiento señalaron que la ausencia de representantes políticos evidencia el desinterés institucional hacia las demandas del sector agrícola, por lo que anunciaron que en las próximas horas realizarán una asamblea para definir nuevas acciones de protesta.

“Al ver la negativa, que ninguno se dignó a presentarse, ni siquiera a fijar su postura, vamos a desarrollar una reunión con el grupo para determinar qué acciones vamos a desarrollar”, expresaron. Los productores advirtieron que las decisiones que tome la asamblea serán una respuesta directa a la falta de atención gubernamental y señalaron que las movilizaciones podrían intensificarse.

Además del reclamo por precios justos para el frijol y el acopio de cosechas, denunciaron una serie de problemáticas estructurales que afectan al campo zacatecano, entre ellas rezagos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), trámites pendientes ante Conagua, falta de apoyos de la Sader y la desaparición de mecanismos de financiamiento rural.

“Tenemos problemas con la Comisión Federal, con Conagua, con la financiera rural; no tenemos banca de desarrollo y los productores siguen arrastrando deudas y problemas de crédito”, señalaron. Los manifestantes también criticaron que actores políticos busquen posicionarse rumbo al próximo proceso electoral mientras, aseguraron, permanecen ausentes frente a los conflictos sociales y productivos que enfrenta el estado. “Todos quieren ser candidatos, pero el problema del campo aquí está; también están los maestros y otros sectores inconformes.

Hay muchos problemas sociales y nadie quiere entrarle”, afirmaron. En ese contexto, insistieron en que el movimiento no pertenece a ningún partido político y reiteraron que la convocatoria al diálogo fue abierta y pública para todos los representantes populares. Asimismo, denunciaron de nuevo irregularidades en programas de acopio y comercialización del frijol, particularmente en la entrega y validación de “costaleras”, situación que, aseguraron, dejó fuera a cientos de productores. Durante la conferencia, algunos participantes endurecieron el tono de sus declaraciones y lanzaron acusaciones y descalificaciones contra funcionarios estatales y federales, además de advertir que podrían reforzar las medidas de protesta en los próximos días.

Pese a ello, aclararon que el plantón continuará instalado en el Congreso del Estado y reiteraron que mantienen abierta la posibilidad de diálogo si las autoridades deciden acudir. “No nos vamos a ir hasta que haya cumplimiento de acuerdos y soluciones reales para el campo”, insistieron. Por último, comentaron que realizarán una asamblea mediante la cual van a determinar las acciones próximas del movimiento a efecto de que sus demandas sean atendidas y subrayaron que durante este fin de semana se mantendrán abiertos al diálogo con los actores políticos previamente convocados y será el próximo lunes cuando den a conocer las decisiones tomadas, aclarando que, en caso de una nueva represión “no nos vamos a dejar”.