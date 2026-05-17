Inflación Asfixia a Familias Zacatecanas

“Aquí Pura Pinche Jodidez”

Por Gabriel Rodríguez

Las amas de casa de Zacatecas capital mencionaron que la actual in􀃀ación las mantiene en vilo; “gastamos entre seis mil y ocho mil pesos en la canasta básica y la mera verdad, todos los demás servicios se nos han vuelto inalcanzables”.

Una de ellas se aventó a decir: “aquí, pura pinche jodidez”.

Con valores acordes a lo que reporta el Inegi, la inflación en el país se halla alrededor de 4.6 por ciento, pero en voz de otros economistas que no están adheridos al régimen, “ésta en realidad sobrepasa el ocho por ciento de incremento inflacionario, entre enero y mayo de 2026”, para el caso del investigador Arturo Huerta de la Facultad de Economía de la UNAM.

Entrevistadas en plaza Bicentenario, las jefas de familia explotaron en contra de sus políticos, el elevado costo de la vida, el crecimiento enano de Zacatecas, la falta de opciones laborales y las mentiras de sus clanes gobernantes.

“Ya no rinde el dinero y, lo que es peor, no hay modo de solventar la canasta básica por lo mismo, claro que en mi familia vivimos limitados para subsistir solamente con lo que ocupamos y hemos tenido que disminuir las diversiones, para pagar primero el sustento de la casa”.

La misma señora, quien iba acompañada de su hija, declaró que ella con sus dos hijas, marido y ella misma gasta, entre escuela, lonches y todo lo demás mil 500 pesos a la semana, alrededor de seis mil mensuales en alimentos y gasto corriente.

“Y eso sin contar los servicios, que tan bien se han puesto muy caros como el transporte, gas, luz, agua e internet, lo cual quiere decir que estamos ahorrando lo más que podemos, pero en realidad ya no podemos”.

La entrevistada dijo que hace poco el jitomate se había puesto insoportable de carito, porque llegó a estar entre 100 y 120 pesos el kilo.

“Hace poco lo compré en 40 pero estaba ya muy manoseadito; sobre la realidad actual, la verdad es que la veo muy crítica como en muchas otras partes del país”.

Hace poco, el titular de Hacienda en la Federación, Édgar Amador, el mismo que hace más o menos un año señaló que “los mexicanos tenían ahorritos suficientes en el banco como para hacer frente a la actual recesión” (sic), añadió que “se esperaba un crecimiento económico nacional de 2.3 a 2.6 por ciento” cuando la realidad es que la cifra no traspasa el 0.8 por ciento al momento.

Ahí mismo, en Bicentenario, otra señora declaró que “la verdad es que traigo mi monedero vacío, en un momento en el que no hay empleos, hay mucha competencia laboral, no hay oportunidades, los sueldos son bajos, las opciones pocas y las cosas están muy caras”.

Lamentó que el kilo de bisteces se merque en este momento en 200 pesos mientras que el jitomate estuvo hace poco en 120 pesos, “ya lo bajaron porque ahorita está en 40 pesos, bastante podridito, pero en 40”, deprecó.

“Nosotros somos cinco de familia y al mes gastamos en despensa alrededor de cinco mil pesos a la quincena, lo que significa más o menos el doble al mes, más los gastos de mis hijos, la casa, todo”.

Mientras que para algunos especialistas, México vive una estang􀃀ación, es decir, estamos inmersos en un estancamiento económico in􀃀acionario, para otros, se trata de una recesión, es decir, un nulo cuando no ausente margen de crecimiento económico.

De todas maneras, una de ellas, indignada por lo que está pasando la lanzó desde su despecho: “P’a mí que todos los pinches gobiernos son iguales, una bola de méndigos rateros, por los que en Zacatecas vivimos en la pinche jodidez”.

Alzas que se Toleran a la Brava

Otra ama de casa más refirió que en su bolsita de mandado “llevo nomás mil 500 pesos, voy a comprar verdurita, una carnita y ya, párele de contar; en promedio al mes, gasto cuatro veces más, alrededor de seis mil pesos”.

Lamentó que las verduras hayan elevado tanto su precio, para alimentar a seis personas en su casa porque últimamente toda está muy caro.

Cualquiera que sea el lema: estangflación o recesión, las que sufren son las familias las amas de casa, que ya no ven venir la suya en medio de tantas alzas, sobre todo cuando el propio Inegi admitió, en datos actualizados, que el proceso inflacionario dejó de estar en cuatro por ciento, para, dentro del sector alimentos, es decir, de ellos hacia abajo, llegar más allá de ocho por ciento, por lo que, de facto, todo aumentó de precio, dato que confirma el académico de la UNAM.

En Zacatecas en específico ha subido todo: tortillas, pollo, huevo, tocino, pan, galletas, verduras, hortalizas, carne de res, lo cual según el propio Inegi afirma, “es el doble de lo previsto por esa instancia desde principios de año”.

Claro que a las amas de casa de Zacatecas, no les importa que Standard and Poor’s nos haya puesto en la mira, en calidad de nación, como “sujetos morosos, no aptos para garantizar pagos y menos para poder contratar nuevas deudas”, estimó este fin de semana el propio maestro Huerta, investigador de la Facultad de Economía en la UNAM.

Un Sacrificio del Bolsillo

Un afamado artista plástico zacatecano indicó que “todo está muy caro, no sólo mis instrumentos de artista porque desde lo básico está carote, ya no lo puedo comprar y mi hermano, que me echa la mano porque si no fuera por él, no podría yo pagar todo, agua, luz, gastos, comida.

“Todo está carísimo, ya no lo podemos solventar en Zacatecas, y la verdad no sé qué vamos a hacer en un momento tan crítico para todos, creo que las autoridades deberían pensar en el daño que le están haciendo a la ciudadanía”.

Asimismo, dijo que “la próxima vez que votemos, deberemos pensarlo bien porque creo que votamos sin re􀃀exionar, pero esta vez debemos fijarnos bien antes de cometer más errores”.

Cabe destacar que no hace mucho la principal autoridad federal pretendió disminuir el déficit fiscal de seis a tres por ciento, en un momento en que la deuda nacional alcanza casi los 21 billones de pesos.

Tan sólo en 2026 el presupuesto de egresos de la Federación fue por alrededor de 10 billones 400 mil millones de pesos, cuando más de 60 por ciento de esos recursos se destinan a pago de intereses de la deuda, pensiones y programas sociales.

Además, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tienen, cada uno, deudas por alrededor de 2 billones 400 mil millones de pesos. Y, tan sólo Pemex debe alrededor de un billón de pesos a todos sus proveedores hace años.

Insoportable Condición

Una más dijo que, en momentos así “tengo que acomodarme a lo que tengo con seis mil pesos mensuales tan sólo en comida” Señaló que hace siete años, gastaba una parte menor de esa cantidad para alimentar a su familia “mis hijos son profesionistas van al día y ahora tengo que salir al quite para poder ayudarlos porque con lo que ganan, no les alcanza”.

Lo anterior, sin considerar que gobierno estatal y la mayoría de los ranchos en el estado se encuentran sobreendeudados y sujetos a las normas de cobro de piso de la delincuencia organizada que constituyen otro eslabón determinante en las alzas de todos los productos esenciales, los que se cobran finalmente al consumidor.

Otros especialistas indicaron que Banco de México, no ha sido capaz de controlar esa inflación, que “ha querido bajar las tasas de interés cuando la in􀃀ación sigue aumentando”.

Ante ello, me quedo con la declaración de aquella indignada dama que la lanzó: ¡Zacatecas, pura pinche jodidez!”