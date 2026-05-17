Llama Carlos Peña a Productores y Autoridades a Reanudar Diálogos y Buscar Acuerdos

Ante la falta de diálogo y acuerdos entre productores de frijol y autoridades federales y estatales, el Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, hizo un llamado para que cada sector involucrado ya fijen sus propuestas y posturas y poder terminar con las diferencias que surgieron ante el incumpl imiento del acuerdo firmado ante notario público en el mes de marzo.

Peña Badillo reiteró respeto total y absoluto para las personas que fueron agredidos el pasado sábado y a sus familias y consideró que la violencia nunca será una respuesta cor recta en un Zacatecas que todos queremos cambiar.

“La cerrazón y la actitud desde el gobierno estatal es reprobable, quién haya tomado las decisiones. Personas detenidas sin argumentos, personas lastimadas, violentadas y agredidas”, dijo.

En ese sentido, el dirigente estatal priista, Carlos Peña Badillo destacó la importancia de que la parte administrativa del programa de Alimentación para el Bienestar se expl ique y se vuelva a explicar o que busquen cómo resolverla, pero sin violencia, porque los problemas así no se resuelven.

Finalmente consideró que no debe retrasarse más el acuerdo y la solución, porque la Legislatura debe reanudar con pleni tud sus act ividades y los productores ya tienen urgencia de irse a trabajar las tierras ante la inminente presencia de las lluvias. Zacatecas ya reclama paz y tranquilidad y el gobierno debe tomar la iniciativa para lograrlo, concluyó Peña Badillo.