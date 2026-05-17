Seguiría en pie Compra de mil 500 Toneladas de Frijol por Parte del Gobierno de Aguascalientes: Moreno

“Ademas de Abrirles Canales de Comercialización”

Por Gabriel Rodríguez

Pese a todas las descalificaciones de que ha sido objeto en redes sociales el gobierno de la capital y los campesinos inconformes por el movimiento frijolero, Raymundo Moreno, vocero en la Presidencia Municipal de Zacatecas, informó que “seguiría en pie la compra de mil 500 toneladas que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, prometió adquirir ante los campesinos que se mantienen en protesta en la localidad capitalina”.

Raymundo Moreno señaló que el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, habría tenido hace poco acercamiento con Tere Jiménez, para apoyar a los productores locales como parte inicial de ese proceso de compra del grano de los productores zacatecanos. Advirtió que, en todo caso, “Varela no tendría por qué haberlo hecho, ya que no es un tema que le competa de manera directa porque se trata en esencia de un problema federal.

“En ese momento, Tere Jiménez de Aguascalientes, fue quien expresó su interés, porque a ellos en realidad no le hace falta frijol en su estado, con lo que mostró su voluntad para apoyar a los productores zacatecanos de modo que el alcalde los puso en contacto con el gobierno aguascalentense”, añadió.

El vocero destacó que “una vez que dialogaron el gobierno de Aguascalientes y los productores, estos últimos le dijeron de todos modos al gobierno de Zacatecas y a la Federación que, de todas maneras, aún estaban en la lógica de que la Federación comprara a 27 pesos el kilo de frijol como precio de garantía”.

Lo anterior, porque tal habría sido el compromiso que se firmó en Plaza de Armas el pasado domingo 29 de marzo con el fin de que se retiraran ellos y sus maquinarias, el domingo inaugural del festival de cultura.

“Esas mil 500 toneladas a 27 pesos son un compromiso del gobierno de Zacatecas y el gobierno federal y tienen que cumplirnos”, expresaron en su momento los campesinos inconformes, “quienes siguen protestado por ese hecho hasta el momento dentro y fuera de la Legislatura local”, detalló Moreno.

Al respecto, los asesores de Tere Jiménez estuvieron de acuerdo en ese hecho indicándoles: “Acá está la puerta abierta y nosotros podemos comprarles de manera adicional más toneladas, además de abrirles canales de comercialización con su frijol entre empresarios privados”.

Raymundo Moreno subrayó que, “de modo adicional a las mil 500 toneladas que esperan les compre el gobierno zacatecano, en Aguascalientes pueden comprarles de mil a mil 500 toneladas más, cifra que en este momento todavía se negocia”.

Lo anterior, una vez que Varela Pinedo se encargó de ponerlos en contacto por lo que después se habló de un precio de 16 a 20 pesos como precio de garantía base del gobierno federal.

“En Aguascalientes les dijeron que les iban a comprar su grano en 16 pesos si se los entregaban embolsado, pero si fuera a granel, al gobierno aguascalentense le costaba dos pesos embolsarlo, por lo que les ofrecería entonces un precio de 14 pesos”.

“Los campesinos inconformes de Zacatecas están muy contentos por lo que aquí quienes usan esa información con medidas verdades son los personeros desesperados del propio régimen monrealista.

“Todo lo demás es propaganda de los Monreal para dañar la imagen de Miguel Varela, del gobierno de Aguascalientes y de los campesinos en lucha como se ha venido señalando en redes sociales con el fin de tratar de lesionar a Varela pero sobre todo a las bases campesinas legítimas de Zacatecas, en lucha desde hace meses”.