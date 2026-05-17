Varios Municipios Padecen de la Falta de Policías: David Monreal

Algunos Hasta con 80% de Vacantes, Afirma

Por Nallely de León Montellano

El gobernador David Monreal Ávila admitió que varios municipios del estado enfrentan una fuerte carencia de elementos de seguridad pública, al grado de que algunas corporaciones municipales presentan hasta 80 por ciento de vacantes. El mandatario señaló que el fortalecimiento de las policías preventivas será uno de los principales desafíos para su administración en la siguiente etapa de la estrategia de seguridad implementada en la entidad.

Expuso que, aunque Zacatecas ha registrado avances en materia de pacificación desde 2021, aún persisten debilidades estructurales en los ayuntamientos, particularmente en el número de policías disponibles para tareas de vigilancia y prevención. Monreal Ávila explicó que el problema no solamente pasa por adquirir patrullas o equipamiento, sino por lograr que las corporaciones cuenten con personal suficiente.

“Se puede tener infraestructura, tecnología y mejores condiciones laborales, pero si no hay elementos, el problema sigue ahí”, expresó.

Indicó que existen municipios donde las corporaciones operan con menos de la mitad de los policías requeridos y reconoció que esta situación genera mayor presión en regiones consideradas prioritarias, como Fresnillo.

Legítimas, las Protestas de Campesinos, Dice

En otro tema, el titular del Ejecutivo estatal habló sobre las recientes protestas encabezadas por productores de frijol, quienes mantienen movilizaciones para exigir mejores condiciones para el campo y cumplimiento de acuerdos.

Ante ello, sostuvo que el sector agropecuario en Zacatecas ha mostrado resultados favorables durante los últimos ciclos agrícolas, destacando niveles importantes de producción y posicionamiento nacional en distintos cultivos. Aseguró que dichos resultados han sido posibles principalmente por el trabajo de los campesinos zacatecanos y reiteró que el gobierno estatal continuará impulsando apoyos e infraestructura para el sector rural.

Sobre los señalamientos que apuntan a una supuesta politización de las protestas campesinas, Monreal rechazó esa interpretación y afirmó que se trata de expresiones legítimas derivadas de problemáticas reales que enfrenta el campo.