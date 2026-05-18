Aguascalientes Liberal

Por Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez

EN 1861, con el triunfo de las Leyes de Reforma en México, la Constitución política del Estado de Aguascalientes sufrió un cambio de fondo por parte del grupo de “los Rojos”, encabezados por Esteban Ávila . Ya no invocaba el “Santo nombre de Dios” al comienzo de sus líneas. En su lugar se redactó: “En el nombre de la Razón, augusta, luz indeficiente que guía y protege a las sociedades, y con autoridad del Pueblo soberano, el Congreso del Estado libre de Aguascalientes, reforma en los siguientes términos la Carta fundamental del mismo Estado”.

ENTRE 1911 y 1915, Alberto Fuentes Dávila, primer gobernador maderista y constitucionalista de Aguascalientes, llevó a cabo varias reformas políticas y sociales: disminución de la jornada laboral, aumento del salario de los peones, condonación de deudas agrarias y establecimiento del día domingo como obligatorio de descanso. Además, combatió el fanatismo religioso estableciendo una Ley de Educación Primaria y reduciendo los privilegios del clero católico. Incluso, llegó a expedir un decreto para prohibir las corridas de toros, por considerarlo un espectáculo inmoral, sangriento y bárbaro.

POR LA misma época de la Revolución mexicana, una mujer nacida en Aguascalientes en 1848, Dolores Jiménez y Muro, se unió a las fuerzas zapatistas, apoyando la restitución de tierras. Años antes había fundado el Club Femenil “Las Hijas de Cuauhtémoc” bajo la consigna “Es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar”.

EN 1924 llegó a la gubernatura de Aguascalientes José María Elizalde, líder agrarista, apoyado por las fuerzas obreras del Estado. Su principal objetivo fue impulsar la reforma agraria y limitar la influencia de la Iglesia católica en la vida pública, alineado con la política del presidente Plutarco Elías Calles.

EN 1934, con enorme respaldo popular, Pedro Vital llegó por la vía del voto a la Presidencia Municipal de Aguascalientes. Vital era reconocido como un dirigente sindical, activista dentro del anarquismo ferrocarrilero (dentro del gremio de los carpinteros) y defensor de los derechos de los obreros. También estuvo muy activo en la promoción de la educación socialista como parte de una política que apoyara la formación de las clases explotadas, reduciendo la influencia de la educación religiosa.

EN 1969, Miguel Ángel Romo Espino y Pedro Muñoz Serna fundaron el Frente Revolucionario de Acción Socialista (FRAS) en Aguascalientes. Organización de corte guerrillero, en sintonía con la lucha del Partido de los Pobres y la Liga Comunista 23 de Septiembre, para hacer frente al Estado priísta, cerrado al diálogo, pero abierto a reprimir y desaparecer a integrantes de organizaciones obreras, estudiantiles o campesinas que buscaban la justicia social.

HEMOS ELEGIDO al azar algunos retazos de la historia liberal de Aguascalientes: hombres y mujeres que han defendido y conquistado derechos, acorde con las grandes transformaciones de la historia de México; negarlos es dar la espalda a una parte fundamental de nuestro ser como sociedad. Los conservadores la niegan a conveniencia o por simple ignorancia, la Cuarta Transformación de Aguascalientes no la puede olvidar; debe asumir su legado.