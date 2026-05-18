Anuncia José Narro Céspedes Apoyo Histórico Para Productores Zacatecanos

El diputado federal José Narro Céspedes aseguró que Zacatecas vive una inversión histórica para el campo y se ha convertido en pieza clave para la soberanía y autosuficiencia alimentaria del país, gracias al fortalecimiento de los programas federales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante una conferencia de prensa, Narro Céspedes informó sobre los avances de los principales programas dirigidos al campo zacatecano, destacando que, pese a algunas dificultades en la implementación de Alimentación para el Bienestar, los apoyos están llegando de manera directa a miles de familias rurales.

En el programa Leche para el Bienestar, señaló que en Zacatecas se benefician 156 mil 996 personas de 74 mil 737 hogares, atendidos a través de 321 lecherías y 121 puntos de distribución en 57 municipios.

Además, destacó que 5 mil 245 productores reciben 11.50 pesos por litro de leche, el mejor precio del país, con una captación acumulada de 11.29 millones de litros. Respecto a Alimentación para el Bienestar, informó que operan 616 tiendas y nueve almacenes rurales, con cobertura en 54 municipios y atención a más de 797 mil personas.

En el caso del acopio de frijol, indicó que Zacatecas reafirma su liderazgo nacional con 55 centros de acopio en 18 municipios, donde se han recibido más de 97 mil toneladas en beneficio de 12 mil 435 productores, con una inversión superior a los 2 mil 644 millones de pesos.

Además, se ampliará el programa con 20 centros adicionales para superar las 107 mil toneladas acopiadas y beneficiar a más de 14 mil productores.

Sobre Fertilizantes para el Bienestar, destacó que ya se ha atendido a 29 mil 519 productores, beneficiando más de 40 mil hectáreas con la entrega de 9 mil 771 toneladas de fertilizante, mediante una inversión histórica de 613.78 millones de pesos.

En materia hídrica, informó que Zacatecas fue incorporado entre los 18 distritos prioritarios del país para la tecnificación del riego.

Detalló que los recursos originalmente destinados a la presa Milpillas se están orientando al Distrito de Riego 034, con una inversión de mil 161.9 millones de pesos para modernizar más de 3 mil 111 hectáreas y recuperar 6.5 millones de metros cúbicos de agua.

Narro Céspedes señaló también que el programa Producción para el Bienestar beneficia ya a 82 mil 612 productores, con apoyo para más de 665 mil hectáreas y una inversión superior a 962 millones de pesos. Asimismo, destacó el avance de Sembrando Vida, que actualmente atiende a 399 beneficiarios en casi mil hectáreas, impulsando cultivos como frijol, maíz y avena, además de la distribución de nopal, mezquite y agave.

En cuanto al programa de Semillas para el Bienestar, informó que se está fortaleciendo la entrega de variedades mejoradas como Flor de Mayo, Flor de Junio, Pinto Saltillo y Negro San Luis, con subsidios que han permitido incrementar en 42 por ciento la productividad del frijol.

El legislador subrayó que la suma de todos estos programas representa para Zacatecas una inversión superior a 17 mil 266 millones de pesos en 2026, el presupuesto más alto en la historia para el campo zacatecano.

Finalmente, anunció un nuevo programa federal para rescatar a productores con adeudos de la desaparecida Financiera Rural, mediante el cual quienes tengan deudas menores a 200 mil pesos podrán acceder al esquema de “borrón y cuenta nueva”.

“El campo zacatecano hoy es prioridad nacional. Zacatecas es pilar fundamental de la autosuficiencia alimentaria de México y la Cuarta Transformación está respondiendo con inversión histórica y apoyo directo a las familias campesinas”, concluyó.