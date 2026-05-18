Comisión de Búsqueda de Zacatecas Destaca por sus Avances Metodológicos: E. Ramírez

Cuenta con las Áreas que Exige la ley, Afirma

Por Nallely de León Montellano

Luego de la visita realizada recientemente por representantes del alto comisionado de la ONU, el comisionado local de Búsqueda de Personas, Everardo Ramírez Aguayo, informó que existe el compromiso federal de fortalecer las acciones de localización y reforzar operativamente a las comisiones estatales.

Explicó que, tras el encuentro sostenido con la presidenta de la República, se planteó incrementar el respaldo institucional y presupuestal para las comisiones locales, principalmente mediante el fortalecimiento del subsidio anual destinado a contratación de personal especializado y certificado.

“El objetivo es tener más personal capacitado y mejorar las prospecciones de búsqueda”, señaló. Ramírez Aguayo explicó que la Comisión Local de Búsqueda trabaja a partir de análisis de contexto y planeaciones específicas para intervenir en zonas donde pudiera existir presencia de personas desaparecidas.

Detalló que las acciones se realizan en coordinación con familias de víctimas, quienes aportan información clave para construir líneas de búsqueda y definir puntos de intervención.

En ese sentido, aseguró que Zacatecas es considerado por otras comisiones del país como una de las entidades con mayores avances metodológicos en materia de prospección y análisis.

“Las búsquedas se realizan con base en análisis científicos y en el trabajo constante con las familias”, sostuvo.

El funcionario indicó que actualmente la comisión cuenta con las áreas que exige la ley, incluyendo un departamento de análisis de contexto dividido en investigaciones de corta y larga data, esto último a petición de colectivos y familiares que reclamaban atención a casos antiguos.

Precisó que, derivado de ese trabajo, recientemente se lograron hallazgos positivos en una comunidad de Guadalupe, donde la prospección permitió ubicar un tiro de mina que continúa siendo intervenido por especialistas.

“Todavía no se concluye el procesamiento del lugar; seguiremos trabajando ahí hasta que peritos determinen que el espacio está completamente revisado”, explicó.

Respecto a las críticas de algunos colectivos sobre la revisión y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Ramírez Aguayo rechazó que exista intención de eliminar víctimas de las bases de datos. Aclaró que cada caso mantiene un folio de búsqueda activo y que éste únicamente se cancela cuando la persona es localizada.

“El registro no se borra. Lo que se busca es perfeccionar la información para fortalecer los análisis de contexto”, puntualizó.

Añadió que uno de los principales retos es completar expedientes y registros familiares, ya que la falta de datos dificulta la generación de rutas de búsqueda más precisas.

Aunque reconoció que han existido localizaciones recientes derivadas de estas acciones, evitó proporcionar cifras específicas al señalar que los resultados aún son insuficientes frente a la magnitud del problema de desaparición de personas.