Cualquier Persona Puede Registrarse por una Candidatura por el PAN: Aldo Peláez

Excepto Quienes Hayan Militado en Morena, Acota

Por Gabriel Rodríguez

Aldo Peláez, líder estatal del PAN Zacatecas, dijo que su partido político abrirá las puertas a todos los candidatos de la sociedad civil que deseen participar en la contienda de 2027 por ese instituto político. Peláez indicó que muchos ciudadanos han encontrado diversas barreras en otros institutos políticos, por lo que el PAN intenta impulsarlos “para que puedan cambiar la historia y la realidad de sus municipios”.

En el PAN, dijo, “tenemos claro que se puede registrar cualquier persona, sea o no militante porque este es el momento en el que la ciudadanía deba apoderarse de los partidos políticos”.

Aquí, precisó, cualquier persona independientemente de que tenga o no una militancia activa dentro del partido, puede registrarse; no obstante, advirtió que habría un proceso de selección de candidatos.

Será este 30 de mayo cuando PAN Zacatecas realice el primer corte en ese aspecto para revisar y auscultar a todos aquellos liderazgos que se han anotado al momento en el estado.

“Se les aceptará siempre y cuando se den a la tarea de reconocer la plataforma del partido; no aceptaremos, desde luego, a personas que hayan militado o estado de manera previa en el narcopartido de Morena, y lo otro es la apertura para que todos los ciudadanos que abanderen las causas del PAN, cuenten con nuestro apoyo”.

Aldo Peláez informó que las edades de los participantes serán desde los 18 años de edad en adelante. La convocatoria fue abierta desde el pasado 19 de octubre de 2024 a partir del relanzamiento del PAN nacional mediante una aplicación que sirve para registrar o bien para afiliar militantes.

Al momento, se llevan registrados a nivel nacional seis mil personas interesadas y a mediados de junio cierra el registro para proceder a concluir la convocatoria.

Sobre la posible violencia que podría ocurrir en las elecciones del 27 dijo que “prevalece el miedo a causa de que esa es una realidad por la cual atraviesa todo el país y en Zacatecas más por los lazos que guarda el poder con la criminalidad”.