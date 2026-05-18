La Charrería es un Punto de Unión, Orgullo de Nuestra Identidad: Carlos Puente

Con la representación de la Federación Mexicana de Charrería y de su Presidente Salvador “Chava” Barajas del Toro, y con el tradicional corte de soga, Carlos Puente inauguró el LVI Congreso y Campeonato Estatal Charro Zacatecas 2026.

“Es una oportunidad de fiesta y celebración para la gran familia Charra de Zacatecas; es el momento de olvidar las diferencias para celebrar nuestra identidad”, dijo.

A la vez, Carlos Puente reconoció el apoyo y respaldo de José Saldívar, Presidente Municipal de Guadalupe, por la remodelación del Lienzo Charro, sede del Campeonato Estatal. En el evento participarán 56 equipos de charrería y 26 grupos de escaramuzas, además de la competencia en la modalidad de charro completo y que concluirá el último día de mayo.

A este evento de inauguración asistió la senadora Verónica Díaz. Carlos Puente destacó que el Campeonato Charro es un espacio de convivencia para las familias alrededor de la tradición charra e identidad cultural de Zacatecas.

“La Charrería es el rostro de Zacatecas; es punto de cohesión y encuentro de las diferencias para dar paso a un sentimiento patriótico”, concluyó.