México es un País Libre, Soberano e Independiente: Ulises Mejía Haro

Jerez, Zac.- Desde una de las regiones del estado con mayor presencia de zacatecanas y zacatecanos radicados en Estados Unidos, el diputado federal Ulises Mejía Haro expresó su respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de política exterior, particularmente en la defensa del principio de no intervención y de la soberanía nacional, señalando que México debe mantener una relación de respeto y cooperación con todas las naciones, pero siempre privilegiando la autodeterminación del pueblo mexicano, así como el apoyo permanente a nuestros connacionales que radican en Estados Unidos y a sus familias en sus comunidades de origen.

Ulises Mejía Haro destacó que la política exterior mexicana históricamente se ha caracterizado por principios como la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto entre los Estados, por lo que respaldó el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum de defender la dignidad y la independencia del país frente a cualquier intento de presión o injerencia externa.

“El pueblo de México ha demostrado que es un pueblo libre, digno y soberano. Hoy más que nunca debemos cerrar filas en torno a la defensa de nuestra soberanía nacional, fortaleciendo nuestras instituciones, nuestra economía y la unidad del país”, expresó el legislador federal.

Asimismo, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en distintos espacios públicos que México mantendrá una relación de coordinación y diálogo con otros países, especialmente con Estados Unidos, pero siempre “sin subordinación”, privilegiando el respeto mutuo, la cooperación y la defensa de los intereses nacionales.

Ulises Mejía Haro señaló que el proyecto de transformación que hoy respaldan millones de mexicanas y mexicanos apuesta por un país con mayor fortaleza económica, energética y social, capaz de tomar sus propias decisiones y defender con firmeza los intereses de la nación en el contexto internacional, así como por fortalecer el acompañamiento y respaldo a la comunidad migrante mexicana.

“El respeto a la soberanía no significa aislamiento; significa cooperación con dignidad, diálogo con firmeza y defensa permanente de los intereses del pueblo de México y de nuestros migrantes”, agregó.

Durante su encuentro con ciudadanos y liderazgos de Jerez, también se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento del campo, la economía local, la seguridad y los programas sociales impulsados por el Gobierno de México, reiterando que el segundo piso de la transformación requiere unidad, organización y trabajo permanente desde el territorio.

Finalmente, Ulises Mejía Haro sostuvo que Zacatecas debe mantenerse unido y respaldar las políticas que fortalezcan la estabilidad, el desarrollo, la soberanía del país y el bienestar de las familias migrantes.