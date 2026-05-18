Morena Hipotecó el Futuro de México Ante el Crimen Organizado: Noemí Luna

“Las Elecciones del 27 van a ser Violentas”

Por Gabriel Rodríguez

La diputada federal por Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, lamentó que México, como nación, se mantenga en zozobra permanente al estar sumergido en series sucesivas de crisis de toda índole promovidas por Morena.

Luna Ayala señaló que una de las primeras evidencias del “desastre que provoca el partido en el gobierno es sin duda la crisis de inseguridad, la creciente ola de inseguridad en Sinaloa, Baja California, Tamaulipas o Nayarit, pero incluso en Zacatecas, aun cuando su gobierno la quiera maquillar, lo que no es de a gratis”.

A eso sumó que las causas de esa ingobernabilidad, así la calificó, “fueron porque Morena decidió, a cambio de ganar elecciones, hipotecar el futuro de México ante el crimen organizado, que es una realidad”.

Indicó que en el caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, “las pruebas ahí están por doquier, evidentes en la multiplicidad de opositores secuestrados y amedrentados para que ganara Rocha Moya de quien, si un jurado de Nueva York lo llama a cuentas, es porque sin duda tienen pruebas”.

A detalle dijo que esa corte “tendría el mismo nivel de autoridad que en su momento sancionó a Genaro García Luna, contra quien los morenistas aplaudieron mientras que en el caso Rocha Moya cierran filas”.

Indicó no saber si la CIA está o no presente en México, “no lo sé”, pero en todo caso “quien debe saberlo es la Secretaría de Relaciones Exteriores o bien la propia presidencia de la República”.

Al tocar el tema del narcolaboratorio desmontado en Chihuahua, Luna Ayala dijo que la gobernadora de esa entidad, Maru Campos, “fue muy clara al decir que no tenía conocimiento de la muerte de dos agentes en ese lugar, por lo que en todo caso se debe investigar.

“Pero lo que me parece ridículo son los dos extremos en el sentido de que se condene a una gobernadora que combate al narcotráfico al haber desmantelado un narcolaboratorio de más de 800 metros cuadrados y ahora se le quiera desaforar mientras ellos encubren, protegen a Rocha Moya”.

Sobre este último detalle jurídico, dijo que “en México no existe el juicio de desafuero sino, en todo caso, el juicio de procedencia que no le corresponde pedirlo a un partido político, sino que, en todo caso, debe ser solicitado a la Cámara de Diputados y no cuando haya una investigación en curso.

“Pero eso son una venganza las declaraciones de la lideresa de Morena, Ariadna Montiel, a partir de que nosotros le solicitamos el juicio político a Rocha Moya, y no lo quiso aceptar, en un momento en el que también le solicitamos la eliminación de poderes en Sinaloa, porque simplemente ahí no existen”.

Las pasadas elecciones de 2024 estuvieron claramente marcadas por la violencia y el asesinato de muchos candidatos de la oposición, incluida la intromisión del crimen organizado, ya que fueron elecciones de Estado con la promoción presidencial desde La Mañanera por el propio López Obrador, aseguró.

“Por supuesto que sabemos que las elecciones del 27 van a ser violentas y que en ellas tendrá manga ancha la criminalidad cuando nosotros propusimos que el partido que tuviera nexos con el narcotráfico debería perder su registro, como queda evidente en los casos acumulados por Morena ante Rocha Moya, Teuchitlán, Tequila, Marina del Pilar y Américo Villarreal, entre otros”.

Indicó, en otro aspecto, que “ellos como PAN, jamás entregarían el país a una autoridad extranjera; lo que hemos denunciado es develar ante organismos internacionales, de los que México es parte, los lamentables excesos de Morena que han arruinado y siguen arruinando al país”.