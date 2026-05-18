Seguridad Pública, Protección Civil y Simapaj Atienden Emergencia de Fugas de gas y Agua

Jerez, Zac.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Jerez atendió de manera oportuna una emergencia, luego de que una estructura metálica fuera desprendida por las condiciones climáticas y cayera sobre la tubería de un tanque estacionario, provocando una fuga de gas.

De acuerdo con el reporte de la corporación, la fuga se mantuvo activa por aproximadamente 10 minutos; sin embargo, gracias a la rápida intervención del personal de Protección Civil, fue posible cerrar a tiempo la llave de paso, evitando así riesgos mayores para las familias y propiedades cercanas.

Durante las labores de atención, los elementos realizaron maniobras únicamente hasta donde las condiciones de seguridad lo permitieron, manteniendo en todo momento los protocolos preventivos correspondientes.

Asimismo, se informó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arribaría posteriormente al lugar para apoyar en el manejo y aseguramiento de cables, con el objetivo de evitar cualquier descarga eléctrica.

De igual manera, personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez (SIMAPAJ) auxilió en la atención de las afectaciones derivadas del mismo incidente, realizando trabajos relacionados con fugas y daños ocasionados en la infraestructura hidráulica de la zona.

La Coordinación Municipal de Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo y destacó la importancia de actuar con responsabilidad durante este tipo de emergencias, priorizando siempre la seguridad de la población.