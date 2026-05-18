“Zacatecas Debe Convertirse en Potencia Agroalimentaria”: Ulises Mejía Haro

Ojocaliente, Zac.- Durante una gira de trabajo por el sureste zacatecano, el diputado federal Ulises Mejía Haro sostuvo encuentros con productores agrícolas y ganaderos de la región, donde dialogó sobre los retos y oportunidades para fortalecer al campo y consolidar el desarrollo agropecuario de Zacatecas.

En las reuniones se abordaron temas relacionados con la producción de frijol, así como de otros productos representativos de esta región como la miel, lechuga, zanahoria, uva, nopal, tuna, tomate, tomatillo, ajo, cebolla y maíz, además de la importante actividad ganadera que genera empleo y sustento para miles de familias.

Ulises Mejía Haro destacó que Zacatecas cuenta con un enorme potencial product ivo y que, complementando las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es posible fortalecer la agroindustria, ampliar los canales de comercialización y generar mayor valor agregado a los productos del campo.

“El campo zacatecano tiene grandes fortalezas y hoy existe una oportunidad para consolidar acciones complementarias que permitan elevar la product ividad, impulsar la transformación agroindustrial y abrir nuevos mercados para nuestros productores”, expresó.

El legislador federal señaló que entre las principales propuestas planteadas por productores y ganaderos destacan la tecnificación del campo, la reconversión de cultivos, el fortalecimiento de infraestructura hidroagrícola, el acceso a financiamiento, así como mecanismos que permitan mejorar la comercialización y reducir costos de intermediación.

Asimismo, reconoció las acciones que impulsa el Gobierno de México en materia de soberanía alimentaria, tecnificación del riego, apoyo a pequeños productores y fortalecimiento de programas estratégicos para el sector rural.

“Debemos sumar esfuerzos entre productores, gobiernos y Poder Legislativo para seguir construyendo un campo más fuerte, competitivo y sustentable. El objetivo es que las familias rurales tengan mejores oportunidades y que el crecimiento económico llegue a todas las comunidades”, afirmó Ulises Mejía Haro.

Finalmente, el diputado federal reiteró que desde el Congreso de la Unión continuará impulsando iniciativas y gestiones orientadas a fortalecer al sector agropecuario, mejorar las condiciones de las y los productores y generar políticas públicas que permitan consolidar a Zacatecas como uno de los principales polos agroalimentarios del país.