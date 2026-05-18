Aguascalientes Suma 96 Medallas en la Olimpiada Nacional Conade

Aguascalientes se mantiene dentro del top 10 en la Olimpiada Nacional Conade; hasta el momento suma 96 medallas: 34 de oro, 27 de plata y 35 de bronce.

Tan sólo en la última jornada de competencias, Aguascalientes volvió a brillar.

En taekwondo, Obed Martínez obtuvo dos medallas de plata: una en poomsae freestyle individual y otra en poomsae freestyle pareja mixta, junto con Valeria Lizeth Martínez Medina; además, consiguió medalla de bronce en poomsae reconocido individual. En tanto que Cristina Islas Quezada sumó una medalla de bronce en individual freestyle.

Mientras que, en atletismo, Ana Sofía Mejía obtuvo medalla de bronce en la prueba de 3 mil metros planos categoría Sub-18 femenil, gracias a su disciplina, esfuerzo y gran desempeño en la pista.

Asimismo, el equipo juvenil de waterpolo logró la medalla de bronce en el Centro Acuático Metropolitano de Jalisco.

En frontón, también llegaron más triunfos para la delegación estatal, con la medalla de oro de Kenia Alcalá Cruz en Frontenis Juvenil A, así como la plata en trinquete dobles varonil Juvenil A para Jesús García Cázares y Santiago Torres Núñez.

Felicidades a las y los atletas que, con su esfuerzo y dedicación, ponen en alto el nombre de Aguascalientes, el Gigante de México.