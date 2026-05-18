Aprende Idiomas, Excel, Inteligencia Artificial y Mucho Más, con Validez Oficial y Desde Casa

Modalidad 100 por Ciento Digital
Para más información comunícate al WhatsApp 449 352 91 58.
¿Te gustaría aprender algo nuevo, mejorar tus habilidades o fortalecer tu perfil profesional sin descuidar tus actividades diarias? Esta es tu oportunidad.
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA) abrió inscripciones a sus cursos en línea, una opción práctica y flexible para capacitarte desde casa y obtener una constancia oficial con validez de la SEP.
Con esta modalidad 100 por ciento digital, podrás realizar todo el proceso por internet: desde la inscripción y las clases, hasta la entrega de tu constancia, sin necesidad de acudir al plantel.
La oferta incluye cursos de Inglés, Francés, Japonés y Alemán, así como capacitación en Ofimática, Excel, Illustrator Básico, Campañas Publicitarias para Redes Sociales, Creación de Contenido con Inteligencia Artificial, Edición de Video y Cinematografía Digital.
Las inscripciones estarán abiertas del 11 al 23 de mayo. Los cursos tienen una duración de cuatro semanas y un costo único de 360 pesos.
Aprender a tu ritmo, desde cualquier lugar y con respaldo oficial, hoy es más fácil que nunca.
Las personas interesadas pueden registrarse en el plantel de su elección:
Pilar Blanco: https://forms.gle/p1XYCWbwjderQgZR9
Jesús María: https://forms.gle/fpXUcbH9ov6xbyYU7
Cosío: https://forms.gle/2NTg2iQjv6uLxRhFA
Rincón de Romos: https://forms.gle/Z8W9FB2Cwf8ZFATu9
Para más información, está disponible el WhatsApp 449 352 91 58.