Aprende Idiomas, Excel, Inteligencia Artificial y Mucho Más, con Validez Oficial y Desde Casa

Modalidad 100 por Ciento Digital

Para más información comunícate al WhatsApp 449 352 91 58.

¿Te gustaría aprender algo nuevo, mejorar tus habilidades o fortalecer tu perfil profesional sin descuidar tus actividades diarias? Esta es tu oportunidad.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA) abrió inscripciones a sus cursos en línea, una opción práctica y flexible para capacitarte desde casa y obtener una constancia oficial con validez de la SEP.

Con esta modalidad 100 por ciento digital, podrás realizar todo el proceso por internet: desde la inscripción y las clases, hasta la entrega de tu constancia, sin necesidad de acudir al plantel.

La oferta incluye cursos de Inglés, Francés, Japonés y Alemán, así como capacitación en Ofimática, Excel, Illustrator Básico, Campañas Publicitarias para Redes Sociales, Creación de Contenido con Inteligencia Artificial, Edición de Video y Cinematografía Digital.

Las inscripciones estarán abiertas del 11 al 23 de mayo. Los cursos tienen una duración de cuatro semanas y un costo único de 360 pesos.

Aprender a tu ritmo, desde cualquier lugar y con respaldo oficial, hoy es más fácil que nunca.

Las personas interesadas pueden registrarse en el plantel de su elección:

Pilar Blanco: https://forms.gle/p1XYCWbwjderQgZR9

Jesús María: https://forms.gle/fpXUcbH9ov6xbyYU7

Cosío: https://forms.gle/2NTg2iQjv6uLxRhFA

Rincón de Romos: https://forms.gle/Z8W9FB2Cwf8ZFATu9

Para más información, está disponible el WhatsApp 449 352 91 58.