Aprende Idiomas, Excel, Inteligencia Artificial y Mucho Más, con Validez Oficial y Desde Casa

May 18, 2026 | Regional

Modalidad 100 por Ciento Digital

Imagen relativa a la nota.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de mayo. La duración de los cursos es de cuatro semanas

Para más información comunícate al WhatsApp 449 352 91 58.

¿Te gustaría aprender algo nuevo, mejorar tus habilidades o fortalecer tu perfil profesional sin descuidar tus actividades diarias? Esta es tu oportunidad.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA) abrió inscripciones a sus cursos en línea, una opción práctica y flexible para capacitarte desde casa y obtener una constancia oficial con validez de la SEP.

Con esta modalidad 100 por ciento digital, podrás realizar todo el proceso por internet: desde la inscripción y las clases, hasta la entrega de tu constancia, sin necesidad de acudir al plantel.

La oferta incluye cursos de Inglés, Francés, Japonés y Alemán, así como capacitación en Ofimática, Excel, Illustrator Básico, Campañas Publicitarias para Redes Sociales, Creación de Contenido con Inteligencia Artificial, Edición de Video y Cinematografía Digital.

Las inscripciones estarán abiertas del 11 al 23 de mayo. Los cursos tienen una duración de cuatro semanas y un costo único de 360 pesos.

Aprender a tu ritmo, desde cualquier lugar y con respaldo oficial, hoy es más fácil que nunca.

Las personas interesadas pueden registrarse en el plantel de su elección:

Pilar Blanco: https://forms.gle/p1XYCWbwjderQgZR9

Jesús María: https://forms.gle/fpXUcbH9ov6xbyYU7

Cosío: https://forms.gle/2NTg2iQjv6uLxRhFA

Rincón de Romos: https://forms.gle/Z8W9FB2Cwf8ZFATu9

Para más información, está disponible el WhatsApp 449 352 91 58.