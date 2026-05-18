Vinos de Aguascalientes Conquistan España con Medallas Internacionales

En los International Awards Virtus 2026

Vinícolas de Aguascalientes obtuvieron medallas de gran oro, oro y plata en uno de los concursos internacionales más prestigiosos de vinos y aceite de oliva.

Casa de Quesada destacó como la gran ganadora, mientras que otras etiquetas locales consolidaron al estado como referente de calidad e innovación a nivel mundial.

Los vinos y aceites de oliva de Aguascalientes continúan conquistando escenarios internacionales al obtener medallas gran oro, oro y plata en los International Awards Virtus 2026, celebrados en La Rábida, España, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo en vinos, espirituosos y aceite de oliva. Con estos reconocimientos, el estado reafirma su posición como referente nacional e internacional por la alta calidad de sus productos.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que estos premios confirman que lo hecho en Aguascalientes compite exitosamente con las mejores etiquetas del mundo, gracias a la innovación, excelencia y visión de las y los productores locales.

La gran protagonista de esta edición fue Casa de Quesada, que obtuvo dos medallas gran oro con sus etiquetas Estoico Tempranillo Merlot y Épico, además de dos medallas de oro para Indómito Viognier y Estoico Viognier Chardonnay.

También fueron reconocidos con medalla de plata el vino Las de Naranja, elaborado en el Centro de Valor de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes; las etiquetas Viña Secreta Garnacha y Legado de Don Juan Gran Reserva, de la vinícola El Secreto; así como Emila, aceite de oliva extra virgen del viñedo 2 Aguas.

Finalmente, Garza de Vega señaló que estos logros son resultado del talento, la dedicación y la visión de las y los vitivinicultores de Aguascalientes, quienes continúan posicionando al estado como una tierra capaz de producir etiquetas y aceites de oliva de clase mundial.