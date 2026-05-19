Republicanos Exiliados: los Españoles que Ayudaron a México

Por Martí Batres Guadarrama

ISABEL DÍAZ Ayuso vino a México a injuriar a los pueblos originarios, a decirnos cómo escribir el nombre de nuestro país y a nombrar a un conquistador sanguinario como padre de nuestra patria.

PERO ESO no debe hacernos pensar que todos los españoles que han venido a México son como ella.

LOS REPUBLICANOS que llegaron exiliados a fines de los años 30 y principios de los 40 del siglo XX hicieron un gran aporte a la construcción del México moderno.

JOSÉ MORENO Villa, José Gaos, Enrique Díez Canedo, Juan de la Encina, Gonzalo Lafora, Joaquín Xirau, Eugenio Ímaz, llegaron a crear la Casa España, después Colegio de México.

A LA UNAM se incorporaron Adolfo Sánchez Vázquez, José Miranda, Juan Antonio Ortega y Medina, Carlos Bosch, Luis Rius, Arturo Soto, Rafael Altamira, Juan David García Bacca, Juan Comas, Agustín Millares, Luis Cernuda, José Ignacio Mantecón, César Rodríguez Chicharro y otros.

LLEGARON LOS poetas León Felipe y Agustí Bartra, el cineasta Luis Buñuel, los pintores Ramón Gaya y Remedios Varo; los juristas Luis Recasens y Aurora Arnáiz, los arquitectos Francisco Azorín, Félix Candela, Óscar Coll, Jesús Martí; los escritores José Bergamín y Max Aub, el economista Antonio Sacristán.

ADEMÁS, WENCESLAO Roces, traductor de las obras de Marx al español; Francisco Giral, Eduardo Nicol, Tomás Espresate, Luis Villoro, Jordi Soler, Montserrat Gispert, Juan Grijalbo y Bartolomeu Costa-Amic.

MUCHOS LLEGARON siendo niños y construyeron interesantes trayectorias, como Trinidad Martínez, fundadora del CIDE; Eulalio Ferrer, publicista; Demetrio Bilbatúa, documentalista; Luis Suárez, periodista; Imanol Ordorika, arquitecto; Néstor de Buen, abogado; Ofelia Guilmáin, actriz; Vicente Rojo, pintor; Martí Soler, director del Fondo de Cultura Económica; y los Hermanos Mayo, fotógrafos.

Y ENTRE los descendientes debemos contar a: Consuelo Sánchez, antropóloga; Elvira Concheiro, politóloga; el cineasta Carlos Mendoza, el actor Andrés García. También Paloma Saiz, Paco Ignacio Taibo, Alfonso Suárez del Real, José María Espinaza, Eduardo Vázquez, Antonio Pérez Claudín, Fernando Serrano Migallón; Javier Elorriaga; y José María Muriá, entre muchísimos otros.

LOS EXILIADOS levantaron escuelas como Colegio Madrid, Instituto Escuela, Luis Vives, Bartolomé Cosío, Herminio Almendros y editoriales como Era, Costa-Amic, Patria, Grijalbo, Séneca; las Librerías Bonilla, las Librerías de Cristal; empresas como Somex, Vulcano, Alimentos Ibarra y la Compañía Lírica e instituciones como el Ateneo Español.

Y, ENTRE todos ellos, que vinieron no con el complejo de conquistadores, sino con la humildad de constructores, muchos médicos, a los que dedicaremos el siguiente artículo.