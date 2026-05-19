Carlos Puente Destaca Celebración de la RIM 2026 en Zacatecas

Carlos Puente, Coordinador de las y los diputados federales del Partido Verde, celebró la realización de la Reunión Internacional de Minería (RIM) 2026, misma que se desarrollará entre el 24 y 26 de junio en el Palacio de Convenciones de Zacatecas.

“La minería es una industria estratégica para el estado y la celebración de este evento nos habla de la solidez y la confianza en el potencial de la minería en Zacatecas, sin embargo, sostuvo, tenemos que pasar de la pura extracción de materias primas a la generación de valor; tenemos que consolidar una cadena de suministro local que permita dinamizar el crecimiento del estado y que la riqueza que genera se quede en las familias zacatecanas”, planteó.

La RIM 2026 es uno de los eventos más importantes de la industria en América Latina y se espera la participación de 150 empresas nacionales e internacionales y la asistencia de 3 mil visitantes; además se estima una derrama económica de más de 100 millones de pesos. “Tenemos que realizar más eventos de negocios y de turismo de este tipo para que llegue dinero a los hoteles, restaurantes, transporte, logística, comercio y turismo”, Carlos Puente reconoció además que Zacatecas tiene arte, historia, cultura y arquitectura para ofrecer una experiencia turística y de negocios a los asistentes a la RIM 2026.