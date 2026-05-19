Este año, Zacatecas Suma Cuatro Defunciones por Sarampión: Pinedo

Todos son Casos Importados, Asegura

Por Miguel Alvarado Valle

Zacatecas acumula hasta el momento cuatro defunciones por sarampión de casos importados, informó el secretario de Salud estatal, Uswaldo Pinedo Barrios, quien precisó que todas las personas fallecidas no contaban con la vacuna contra esta enfermedad. El secretario explicó que los contagios detectados en la entidad provienen principalmente de personas que arribaron desde Durango y, en menor medida, de Nayarit.

De acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud de Zacatecas, durante la última semana se confirmaron 29 nuevos casos de sarampión en los municipios de Villa de Cos y Fresnillo, por lo que el acumulado estatal ascendió a 87 contagios en lo que va de 2026. Pinedo Barrios detalló que la mayoría de los pacientes detectados llegaron ya contagiados al territorio zacatecano, principalmente provenientes de la región de Mezquital, Durango.

“En lo que es Zacatecas hemos tenido afortunadamente un índice muy bajo de casos de contagio”.

Señaló que por tal motivo las brigadas de salud han reforzado la vigilancia epidemiológica y las jornadas de vacunación en las zonas donde se registra movilidad constante de población.

El secretario explicó que, aunque la vacunación se aplica de manera inmediata cuando las personas llegan a Zacatecas, el biológico requiere entre 10 y 15 días para generar inmunidad, situación que dificulta contener algunos contagios cuando los pacientes ya portan el virus.

Asimismo, informó que durante el último fin de semana se esperaba el arribo de una caravana a la comunidad de Río Florido, por lo que el personal de salud permaneció atento para realizar esquemas de vacunación de manera inmediata.

Sobre una posible quinta defunción, Pinedo Barrios señaló que todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades sanitarias. Finalmente reiteró el llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación, especialmente en menores de edad y personas que no cuentan con antecedentes de inmunización.