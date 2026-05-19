Gobierno de David Monreal “Perdió” el Convenio con Productores de Frijol

Se Niega Responder a Compromisos que Firmó Ante Notario

* Frijoleros Anuncian que Radicalizarán el Movimiento y que Estarán Listos Para Evitar ser Reprimidos por Antimotines

Por Nallely de León Montellano

El conflicto entre productores de frijol y autoridades estatales no ha mostrado avances en cuanto a diálogo con autoridades estatales y federales, por lo que integrantes del movimiento campesino anunciaron que radicalizarán sus protestas en los próximos días, incluyendo posibles tomas del aeropuerto y otras acciones de presión, al considerar que el gobierno ha incumplido los acuerdos pactados para el acopio del grano.

Durante una rueda de prensa realizada en el plantón instalado en el Congreso del Estado, los productores señalaron que permanecerán en el recinto legislativo y advirtieron que, en caso de nuevas intervenciones policiales, acudirán preparados para evitar ser reprimidos nuevamente por cuerpos antimotines.

El abogado Jorge Rada Luévano explicó que el movimiento ya emprendió una estrategia jurídica paralela a la movilización social, luego de que diversas dependencias estatales omitieran responder solicitudes relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con productores.

Recordó que el pasado 11 de mayo presentaron escritos dirigidos al secretario de Seguridad Pública, al fiscal general y a órganos internos de control por las detenciones que calificaron como “ilegales y arbitrarias” durante manifestaciones anteriores. Sin embargo, aseguró que la Fiscalía se deslindó de los hechos.

Asimismo, indicó que también promovieron un derecho de petición dirigido al gobernador David Monreal Ávila, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría del Campo, a la Coordinación General Jurídica y a la Junta de Coordinación Política para conocer qué acciones tomarían respecto al convenio firmado entre autoridades y productores.

No obstante, aseguró que la Coordinación General Jurídica respondió que “no encontró” el convenio, pese a que éste fue firmado ante notario público.

“Es grave que el propio gobierno desconozca un documento certificado ante notario. Eso acredita irregularidades y una falta de responsabilidad institucional”, sostuvo.

Rada Luévano afirmó que ya cuentan con la certificación notarial del acuerdo y adelantó que acudirán ante jueces federales para denunciar posibles violaciones a derechos humanos y responsabilidades administrativas de funcionarios.

El litigante argumentó que las modificaciones realizadas a las reglas de operación de los programas de acopio representan una “regresión” en derechos sociales de pequeños productores. Explicó que la Constitución establece el principio de progresividad de derechos, por lo que no pueden modificarse disposiciones en perjuicio de la población beneficiaria.

“Las leyes pueden aplicarse retroactivamente cuando benefician a las personas, nunca cuando las perjudican”, expuso.

También informó que comenzaron a presentar solicitudes individuales en centros de acopio, donde productores detallan fechas de siembra, cosecha, toneladas y condiciones del grano, a fin de dejar constancia formal del deterioro que enfrenta el producto tras semanas almacenado.

“El Frijol se Sigue Echando a Perder”

Por su parte, representantes del movimiento campesino denunciaron que miles de costales continúan almacenados bajo el sol en distintas regiones frijoleras del estado, mientras persisten retrasos en el acopio.

Abraham Castro, uno de los voceros del movimiento, lamentó que autoridades estatales y federales sigan hablando de diálogo mientras, aseguró, incumplen compromisos asumidos públicamente.

“¿Cómo es posible que ahora digan que no encuentran el convenio, cuando todo Zacatecas lo conoce y fue firmado frente a notario?”, cuestionó.

Los productores señalaron que el retraso ya está provocando pérdidas por humedad y afectaciones en la calidad del frijol, además de presuntos actos de represalia contra quienes lograron ingresar producto a centros de acopio.

Afirmaron que algunos campesinos han enfrentado revisiones excesivas y observaciones sobre supuestas impurezas para retrasar la recepción del grano.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el propio movimiento, del convenio inicial para acopiar mil 500 toneladas apenas se han recibido alrededor de 310 toneladas, mientras más de mil 200 siguen pendientes.

También señalaron que únicamente cerca de 60 productores han sido beneficiados plenamente con entrega de costalera y recepción de producto.

“Las instituciones perdieron su esencia y la paciencia se está agotando”, advirtieron. Aunque los productores aseguraron que continúan abiertos al diálogo y mantienen comunicación con actores políticos federales, señalaron que no esperarán indefinidamente una solución. Indicaron que durante esta semana podrían iniciar nuevas acciones de presión en distintos puntos del estado, mismas que, dijeron, ya están definidas internamente.

“Ya dimos más tiempo y no vemos respuesta. Habrá medidas y posiblemente haya sorpresas incluso hoy mismo”, señalaron.

También denunciaron que existe una crisis económica y política en el campo zacatecano derivada del incumplimiento de programas de apoyo y del manejo del acopio del frijol.

En ese contexto, hicieron un llamado a diputados federales, senadores y autoridades estatales para asumir responsabilidad en el conflicto y dejar de utilizar políticamente el tema mientras, afirmaron, “el frijol sigue tirado en las regiones productoras del estado”.