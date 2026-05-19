Morena Zacatecas no Tiene una Sola Manera de Pensar, Pero hay que Estar Apegados a la Coherencia: Casas

“Debemos ser Críticos y Autocríticos”

Por Gabriel Rodríguez

Mariano Casas, secretario general del comité ejecutivo estatal de Morena Zacatecas, expresó que, por fortuna, “Morena Zacatecas no tiene una sola forma de pensar que deba ser la misma para todos en todas sus acciones, pese a lo cual, el proyecto más grande es el refrendo que nuestro movimiento tiene en su totalidad con la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Casas dijo que existe, “sin duda, unidad en torno de la jefa federal del Ejecutivo pero, en la misma medida, dentro de nuestro instituto político, todos tenemos la posibilidad de pensar de manera distinta dentro de algunas o múltiples cosas.

“Podemos dar nuestra versión particular de los hechos, pero uno de los requerimientos es que debemos esta apegados a la coherencia”, atajó.

A pregunta relacionada sobre la multiplicidad de versiones y puntos de vista que habría dentro de su partido, evidentes en las múltiples expresiones encontradas de muchos de sus representantes, Mariano Casas indicó que no lo consideraba así.

“Incluso cuando desde días pasados se modificó la dirigencia nacional, en la persona de Ariadna Montiel, ella misma llamó, dentro de nuestro congreso nacional a la unidad y esa unidad se relaciona con las exigencias que nos hace la población, que es donde encontramos nuestro punto de partida”.

A lo anterior sumó que esa unidad significa en este momento haber alcanzado más de 12 millones de afiliados dentro del movimiento, pero en Zacatecas, “sin duda que somos el partido con más afiliaciones, porque la gente se identifica con nosotros”, reiteró.

Admitió que dentro de algunos de sus componentes, podría haber incluso ciertos comportamientos, a los que no aludió de manera directa, “que por su gravedad no pueden llevar a descalificar a todo nuestro movimiento ni mucho menos, por lo que en todo caso debemos ser críticos y autocríticos”.

En específico, habló de que hay algunos aspectos en los cuales Morena debe cerrar filas para el caso de la estrategia de la soberanía que al respecto ha desarrollado la presidencia de la República, en lo relativo a la atención a la gente y en desarrollar las demandas legítimas de todos los sectores.

Desde su perspectiva personal, indicó que ese es, al menos, el mensaje que intenta transmitir él mismo entre los vecinos de la capital zacatecana “o a donde me invitan y me permiten entrar”.

Caso Rocha Moya

Sobre los hechos en torno del gobernador Rubén Rocha Moya, indicó que –por principio de cuentas– ese personaje “ya debió de haber sido juzgado porque acorde con nuestro sistema judicial, toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario como lo marca la ley”.

Y ante el hecho de que ese personaje haya sido señalado por la justicia norteamericana, manifestó su beneplácito, siempre y cuando, como lo dijo la presidenta, “se muestren las pruebas”.

“De todos modos, él hizo muy bien en haberse separado del cargo ante el hecho de que lleve su proceso sin fuero, lo que para nosotros como Morena nacional, representa un área de oportunidades pues nadie debe estar por encima de la ley y no por ello vamos a tachar a todos de delincuentes”.

“Eso no significa que carguemos con personas que, en caso de haber cometido un delito, las debamos consentir por lo que entonces –dijo– que se les juzgue como debe de ser”.

La Senadora Díaz Robles en Acción

Al hablar sobre el “proceso de ungimiento” de la senadora Verónica Díaz Robles, como la elegida por el gobernador David Monreal para sucederlo en el cargo, el secretario general del comité ejecutivo estatal de Morena precisó que “a Morena, como movimiento, no lo puede definir un gobernador o quien en este momento esté en el poder sino el propio pueblo”.

“Entonces, por más que pueda haber favoritas o no, mejor dejemos que la gente decida porque esa es la oportunidad que tenemos todos dentro de la Cuarta Transformación para decidir a quién mejor represente los esfuerzos en la elección de 2027.

“Solamente bajo esa condición se dará a todos y a todas la oportunidad de participar o aspirar, siempre y cuando el elegido por mandato popular abandere las causas del pueblo y siempre que haya sido sometida (o) al escrutinio social.

“Yo no diría que dentro del gobierno de Zacatecas hay favoritos porque eso cada quien lo puede traer en el corazón, pero dejemos que sea el pueblo el que decida”, pidió.

Ante ello, demandó esperar la emisión de la convocatoria que posiblemente salga en la última semana de junio, en el entendido de que “hay partidos que nos acompañarían, además de ver quiénes se inscriben o luego de entender que hay muchos espectaculares en los que se maneja al Verde como uno de los favoritos, pero están también Narro, Geovanna y otros”.

Sin embargo, todos ellos no deben subestimar que Ariadna Montiel llegó con mano dura para convocar, antes que nada, a la legalidad y a la imparcialidad y a la no posibilidad de aceptar la corrupción.

En otro aspecto, dijo: “debo aclarar que no somos un narcogobierno ni tampoco un narcopartido, hechos que forman parte de la narrativa que ha impulsado la oposición, pues creo que nuestra labor es, en todo caso, estar del lado de las personas y escucharlas”.