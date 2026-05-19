Parten a Perfeccionarse al Extranjero 3 Alumnos de la Universidad Tecnológica de Zacatecas

Gracias a sus Méritos Personales

Por Gabriel Rodríguez

Gracias a sus méritos personales como estudiantes, tres alumnos de la Universidad Tecnológica de Zacatecas (Utzac) partieron a Estados Unidos, concretamente a Carolina del Norte y California, con el fin de realizar estudios de perfeccionamiento. La Universidad Tecnológica de Zacatecas, informó mediante su área de comunicación, que lo anterior obedece a un proceso de renovación institucional que pretende abrir horizontes globales para la juventud zacatecana en otras latitudes.

Fue por ello que se realizó el envío de tres estudiantes de excelencia de ese centro educativo a campamentos formativos en Carolina del Norte y California, en Estados Unidos. El departamento comunicativo expresó que lo anterior se realiza “después de varios años de espera, con la finalidad de conectarse con el mundo”.

“Nuestra meta es que el talento de Zacatecas no tenga fronteras y que la universidad sea, nuevamente, una plataforma de oportunidades reales que los estudiantes merecen”, expresó la rectora Violeta Cerrillo. Lo anterior se dio a conocer durante reunión con padres de familia de los seleccionados, a quienes la funcionaria universitaria agradeció la confianza depositada en la institución y destacó que este logro es fruto de un esfuerzo administrativo ordenado y transparente.

En este sentido, hizo un reconocimiento especial a la labor de Carolina Chávez, jefa del Centro de Idiomas y Movilidad de la Utzac, quien lideró la gestión técnica y el acompañamiento académico para que los estudiantes cumplieran con los estándares internacionales requeridos.

Los jóvenes que representarán a la Utzac en esta etapa de vinculación internacional son: Jorge Antonio Carrillo Ortiz, de Procesos Industriales (Mountain Camp, California); Édgar Alek Guerra Carreón, de Mercadotecnia (Mountain Camp, California), y Gabriel Vital García, de Gestión del Capital Humano (Camp Charlotte, North Carolina).

Ante ello, especialistas como el doctor en didáctica de las ciencias químicas, egresado de UAZ, Sergio Luis Bárcenas dijo que se trata de un hecho digno de apreciarse, sobre todo cuando las oportunidades para que los universitarios estudien en el extranjero se han reducido de manera drástica.

Lo anterior, indicó el académico universitario, en vista de que los recursos a las universidades públicas se han reducido de manera lesiva.

Asimismo, otros estudiosos como el maestro Manuel Ibarra Santos, han dicho que en Zacatecas hay enorme deserción de alumnos desde preescolar hasta profesional de cuando menos 30 por ciento, mientras que la prueba Pisa pone a México como una nación donde los niños de 12 a 15 años no saben realizar operaciones aritméticas esenciales ni tampoco saben leer.