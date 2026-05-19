UAZ Inaugura Semana Refugio Reyes y Coloquio Nacional Sobre Arquitectura

Incluyen Conferencias Magistrales y Mesas de Análisis

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco de la Semana Refugio Reyes 2026, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) inauguró el IV Coloquio Nacional sobre Imágenes Fijas y en Movimiento: Estudios Iconográficos en la Arquitectura, un encuentro académico que reúne a investigadores, docentes y estudiantes para reflexionar sobre el patrimonio arquitectónico y las representaciones visuales en México. Las actividades del coloquio se desarrollan los días 18 y 19 de mayo en el foyer del Teatro Fernando Calderón, en el Centro Histórico de Zacatecas.

Durante la ceremonia inaugural, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, destacó que estas jornadas representan un espacio multidisciplinario donde convergen el arte, la arquitectura, la restauración, el urbanismo y la antropología.

Señaló que la figura de Refugio Reyes continúa siendo fundamental para comprender la arquitectura mexicana y subrayó que estas jornadas académicas fortalecen la presencia de Zacatecas en el ámbito nacional frente a la centralización de estudios culturales en otras regiones del país. El programa académico del coloquio contempla conferencias magistrales y mesas de análisis enfocadas en la iconografía de la arquitectura sacra, regional e industrial.

Entre las actividades inaugurales sobresalió la conferencia magistral “Una herejía pétrea: el caso de la fachada del convento franciscano de Guadalupe de Zacatecas”, impartida por el doctor Salvador Moreno Basurto, además de diversas ponencias relacionadas con conventos, templos, espacios religiosos y expresiones visuales de la arquitectura novohispana. Asimismo, las mesas de trabajo también abordan investigaciones sobre el patrimonio regional y urbano de Zacatecas.

La directora de la Unidad Académica de Historia, Amelia del Rocío Carrillo Flores, resaltó que tanto la Semana Refugio Reyes como el coloquio permiten visibilizar el trabajo académico de investigadores y docentes de la UAZ, además de convertirse en una plataforma de impulso para estudiantes y egresados interesados en desarrollarse en el ámbito de la investigación cultural e histórica.

Añadió que este tipo de encuentros fortalecen la formación académica y fomentan el intercambio de conocimientos entre especialistas de distintas instituciones. Por su parte, la coordinadora de la Cátedra Refugio Reyes, Lidia Medina Lozano, señaló que el objetivo central de estas jornadas es mantener viva la reflexión sobre el patrimonio arquitectónico, artístico y cultural, promoviendo nuevas perspectivas de análisis sobre la iconografía y la arquitectura mexicana.

Además del coloquio, la Semana Refugio Reyes 2026 incluye el Concurso de Fotografía “Arquitectura neogótica en el norte de México” y el foro “Cine y diálogo”, actividades abiertas al público con entrada libre.