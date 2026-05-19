Zacatecas Capital Anuncia “La Heroica 2026” con Concierto de El Gran Silencio

El presidente municipal Miguel Varela anunció la realización de “La Heroica 2026”, encuentro motociclista y musical que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo y que tendrá como agrupación principal a El Gran Silencio, consolidándose como uno de los festivales más importantes del motociclismo y la música en Zacatecas.

Durante la presentación oficial, el alcalde destacó que esta edición busca reunir no solo a la comunidad motociclista, sino también al público en general, con el propósito de convertir el concierto en una gran celebración para las familias zacatecanas y visitantes provenientes de distintas partes del país.

“Para nosotros es un gusto aportar y colaborar con la organización de esta concentración de La Heroica en su edición 2026, que ya es una tradición muy importante para Zacatecas”, expresó Miguel Varela, al señalar que el objetivo principal es fortalecer la convivencia, impulsar el turismo y garantizar un evento con saldo blanco.

El presidente municipal estuvo acompañado por integrantes del Cabildo capitalino y representantes de motociclistas, entre ellos la síndico municipal Wendy Valdés Organista; el regidor Reginaldo Ávila; Alfonso de la Torre, presidente de La Heroica; la encargada del Departamento de Turismo, Berenice Villagrana; y Alejandra Alcántara, representante de la ruta Juana Gallo Mujeres Motociclistas.

Por su parte, Alfonso de la Torre recordó que este encuentro motociclista nació en 1999 y que, desde 2013, adoptó el nombre de “La Heroica”, convirtiéndose en un festival reconocido a nivel nacional. Destacó que Zacatecas ya forma parte del circuito de eventos motociclistas más relevantes de México, junto a ciudades como León, Mazatlán, Parral y Torreón.

Asimismo, informó que además de El Gran Silencio participarán agrupaciones locales y regionales como Réplica, Bandidos, Rococólicos, Urbanicidio, Yul Soler, Balada Métrica y Necrosis, así como la banda Arsis, proveniente de Aguascalientes.

La encargada del Departamento de Turismo, Berenice Villagrana, subrayó que este tipo de actividades generan una importante derrama económica para los sectores hotelero, restaurantero, artesanal y comercial de Zacatecas.

Finalmente, el alcalde reiteró la invitación a la ciudadanía y a los visitantes para disfrutar de “La Heroica 2026”, evento que busca seguir posicionando a Zacatecas como referente nacional del turismo motociclista y musical.