Aguascalientes, Segundo Lugar Nacional con más Egresados Universitarios

Aguascalientes se ubica en el segundo lugar nacional con la mayor proporción de egresados universitarios, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El análisis, elaborado con información de la Secretaría de Educación Pública, establece que de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación primaria en Aguascalientes, 51 logran concluir una carrera universitaria, cifra que refleja la calidad del sistema educativo, el acompañamiento académico y las oportunidades de formación que existen en la entidad.

Con este resultado, Aguascalientes se posiciona únicamente por debajo de la Ciudad de México, que registra 67 egresados universitarios por cada 100 alumnos que inician su formación escolar; mientras que Oaxaca ocupa el último lugar nacional, con solo 14 estudiantes que concluyen sus estudios profesionales.

Cabe destacar que actualmente Aguascalientes cuenta con 78 universidades públicas y privadas que albergan en este momento a 77 mil 677 alumnas y alumnos. Además, durante la administración de la gobernadora Tere Jiménez se ha registrado un crecimiento del 30 por ciento en la matrícula de carreras relacionadas con las Tecnologías de la Información, así como un notable impulso a la formación de talento especializado en áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

Estos indicadores confirman el avance de Aguascalientes en la consolidación de generaciones más preparadas, competitivas e innovadoras, donde las y los jóvenes cuentan con mayores oportunidades para acceder, permanecer y concluir sus estudios de nivel superior y con ello aspirar a una mejor calidad de vida.

Además, el alto índice de egreso universitario fortalece el desarrollo económico del estado, ya que permite contar con capital humano altamente capacitado para responder a las necesidades de sectores estratégicos como la industria automotriz, las tecnologías de la información, la salud, la manufactura avanzada y los servicios especializados.

Con esto, Aguascalientes confirma su posición como un referente nacional en educación, talento y desarrollo de capital humano, lo que a su vez se refleja en una mejor calidad de vida y mejores oportunidades laborales para los nuevos profesionistas.