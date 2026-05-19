Cirugías Gratuitas de Prótesis de Cadera y Rodilla Cambiarán la Vida de 64 Personas

Inversión de Cerca de Cuatro Millones de Pesos

Las cirugías se realizarán en hospitales del estado, con una inversión cercana a los cuatro millones de pesos.

La población puede acercarse al Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes (IBPEA) para conocer y acceder a otros apoyos, programas y procedimientos médicos especializados sin costo.

Este lunes, 64 personas iniciarán una nueva etapa al recibir de manera gratuita una prótesis de cadera y/ o rodilla, como parte de un esfuerzo conjunto entre la Beneficencia Pública del Estado y el sector salud para devolverles movilidad, independencia y una mejor calidad de vida.

Las cirugías se realizarán en el Hospital Miguel Hidalgo, el Hospital Tercer Milenio y el Hospital de Rincón de Romos.

María del Carmen Galván Cruz, una de las beneficiarias, dijo: “Yo era una persona muy deportista y poco a poco dejé de hacer muchas cosas porque el dolor ya no me permitía moverme igual. Cuando entregué mis documentos pensé: ‘ojalá me toque’, pero nunca imaginé la alegría tan grande que sentí al saber que sí fui seleccionada. Tengo mucha fe y mucha ilusión porque siento que volveré a caminar mejor y recuperaré parte de mi vida. Ya hasta pienso en hacer un viaje cuando me recupere. Le agradezco muchísimo a la gobernadora por esta labor tan espectacular y por pensar en personas como nosotros; que Dios la bendiga y que siga haciendo grandes cosas porque esto cambia vidas”.

Esta estrategia representa una de las acciones de mayor impacto social en materia de salud, ya que permitirá que personas que durante años vieron limitadas sus actividades diarias, su trabajo e incluso su autonomía, recuperen su movilidad y retomen sus proyectos de vida.

Don Raúl Elizalde comparte lo que esta cirugía significa para él: “El dolor es muy fuerte y con el tiempo tuve que dejar de trabajar, hacer ejercicio y muchas actividades que eran parte de mi vida diaria. Hay momentos en que uno siente que las oportunidades ya se terminaron, por eso recibir esta noticia fue una emoción muy grande. Para mí esta operación es una bendición de Dios y quiero agradecer a la gobernadora por impulsar estos programas que ayudan a personas que realmente lo necesitan. También agradezco a los doctores y a todos los que hacen posible este apoyo, porque hoy siento que voy a volver a tener una mejor calidad de vida”, finalizó.

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, informó que para llevar a cabo estas intervenciones se destinaron cerca de cuatro millones de pesos, con el propósito de brindar atención especializada a pacientes que, durante años, no habían podido acceder a este procedimiento debido a su alto costo.

Por su parte, José Antonio Abad Mena, director general del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes (IBPEA), destacó que las 64 cirugías se realizarán sin costo para las y los beneficiarios.

Asimismo, invitó a la población a acercarse al IBPEA, ubicado en Avenida de la Convención de 1914 Poniente No. 110, fraccionamiento Del Valle, Primera Sección, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, para conocer y acceder a los distintos apoyos, programas y procedimientos médicos especializados disponibles.