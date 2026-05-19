Libera tu Servicio Social; Apoya a Personas a Terminar sus Estudios

En el Inepja

Las actividades se desarrollan bajo esquemas flexibles, lo que permite a las y los estudiantes adaptar su participación a sus horarios escolares.

Las personas interesadas en sumarse pueden comunicarse vía WhatsApp al 449 576 30 06 o por teléfono al 449 916 23 02.

También pueden acudir directamente a las oficinas del Inepja, ubicadas en República de Ecuador No. 202, colonia El Obraje, en la capital.

Con el objetivo de fortalecer la educación en la entidad y brindar nuevas oportunidades de desarrollo a la población, el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (Inepja) invita a estudiantes de nivel bachillerato y universidad a realizar su servicio social apoyando a personas que buscan concluir su educación básica.

A través de esta iniciativa, las y los jóvenes podrán liberar su servicio social mientras contribuyen de manera directa a la transformación de vidas, al acompañar a personas jóvenes y adultas en su proceso de aprendizaje, desde la alfabetización hasta la conclusión de la primaria y secundaria.

En este sentido, el titular del Inepja, Alejandro Monreal Dávila, resaltó el valor de la participación estudiantil en este tipo de programas. “Esto es para quienes buscan que su servicio social realmente haga la diferencia. Aquí no solo se cumple un requisito, también pueden cambiar la vida de alguien enseñándole a leer, a escribir o a terminar sus estudios. Es una experiencia que te marca, te hace crecer”, señaló.

Monreal Dávila añadió que las y los prestadores de servicio social recibirán orientación y herramientas necesarias para brindar asesorías, convirtiéndose en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

Asimismo, informó que las actividades se desarrollan bajo esquemas flexibles, lo que permite a las y los estudiantes adaptar su participación a sus horarios escolares, facilitando así su integración al programa.

Las y los interesados en sumarse pueden comunicarse vía WhatsApp al 449 576 30 06 o por teléfono al 449 916 23 02, o acudir directamente a las oficinas del Inepja, ubicadas en República de Ecuador No. 202, colonia El Obraje, en la ciudad capital.